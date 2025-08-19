logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MÓNICA ES REINA DEL CDP

Fotogalería

MÓNICA ES REINA DEL CDP

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Exitoso Tour Enigmático de Automovilismo

Por Romario Ventura

Agosto 19, 2025 03:00 a.m.
A
Exitoso Tour Enigmático de Automovilismo

El Tour Enigmático Ciudad Maderas, coordinado por la Federación Mexicana de Automóviles Antiguos y de Colección A.C., Delegación San Luis Potosí, resultó un éxito rotundo al reunir a 50 automóviles y camionetas con más de 110 participantes, quienes disfrutaron de una experiencia única entre destreza, conocimiento y pasión por los vehículos de colección.

La competencia inició en el Parque de Morales a partir de las 9:00 horas, donde cada tripulación recibió su itinerario y salida para completar el recorrido en el menor tiempo posible y con el mayor número de respuestas correctas. La meta se instaló en el Complejo de Ciudad Maderas, donde además los participantes recibieron un kit de cortesía y una cálida atención por parte de los organizadores.

Tras una intensa jornada, los mejores resultados fueron los siguientes: 1er. lugar Cristhian Miranda (piloto) y Sofía Terrazas (copiloto); 2do. lugar Carlos Aguilar y Ana Portillo; 3er. lugar Benjamín Correa e Isabel Armendáriz; 4to. lugar Jesús Romero Goytortua y Andrea Romero García; 5to. lugar Rubén Rodríguez Álvarez y Geraldine Rodríguez Loredo.

Al término del evento se entregaron reconocimientos y constancias a los participantes, quienes coincidieron en destacar la convivencia, el ambiente familiar y el atractivo de un recorrido que combinó automovilismo y cultura, consolidando al Tour Enigmático como una cita imperdible en San Luis Potosí.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Alcaraz campeón en Cincinnati
Alcaraz campeón en Cincinnati

Alcaraz campeón en Cincinnati

SLP

AP

Se corona en poco más de 20 minutos tras retiro de Sinner

Tigres apalean a los Astros
Tigres apalean a los Astros

Tigres apalean a los Astros

SLP

AP

Sólido inicio de Flaherty y cuatro jonrones los llevaron al triunfo

Joe Flacco será QB titular de Browns
Joe Flacco será QB titular de Browns

Joe Flacco será QB titular de Browns

SLP

AP

Max Gutiérrez lidera el PlayOff
Max Gutiérrez lidera el PlayOff

Max Gutiérrez lidera el PlayOff

SLP

Romario Ventura