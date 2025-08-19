Exitoso Tour Enigmático de Automovilismo

El Tour Enigmático Ciudad Maderas, coordinado por la Federación Mexicana de Automóviles Antiguos y de Colección A.C., Delegación San Luis Potosí, resultó un éxito rotundo al reunir a 50 automóviles y camionetas con más de 110 participantes, quienes disfrutaron de una experiencia única entre destreza, conocimiento y pasión por los vehículos de colección.

La competencia inició en el Parque de Morales a partir de las 9:00 horas, donde cada tripulación recibió su itinerario y salida para completar el recorrido en el menor tiempo posible y con el mayor número de respuestas correctas. La meta se instaló en el Complejo de Ciudad Maderas, donde además los participantes recibieron un kit de cortesía y una cálida atención por parte de los organizadores.

Tras una intensa jornada, los mejores resultados fueron los siguientes: 1er. lugar Cristhian Miranda (piloto) y Sofía Terrazas (copiloto); 2do. lugar Carlos Aguilar y Ana Portillo; 3er. lugar Benjamín Correa e Isabel Armendáriz; 4to. lugar Jesús Romero Goytortua y Andrea Romero García; 5to. lugar Rubén Rodríguez Álvarez y Geraldine Rodríguez Loredo.

Al término del evento se entregaron reconocimientos y constancias a los participantes, quienes coincidieron en destacar la convivencia, el ambiente familiar y el atractivo de un recorrido que combinó automovilismo y cultura, consolidando al Tour Enigmático como una cita imperdible en San Luis Potosí.

