logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MÓNICA ES REINA DEL CDP

Fotogalería

MÓNICA ES REINA DEL CDP

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Albañil robaba material en Villa Magna

Por Redacción

Agosto 19, 2025 03:00 a.m.
A
Albañil robaba material en Villa Magna

En atención a un auxilio , oficiales de la Policía Municipal de la capital llevaron a cabo la detención de un presunto individuo señalado de robar material de construcción en el fraccionamiento Villa Magna, la parte afectada solicitó la intervención policial para proceder legalmente.

Los agentes de la Guardia Municipal atendieron el reporte donde se indicaba del robo de material de construcción de su domicilio ubicado en la calle Monte Olimpo.

El afectado indicó que a través del sistema de video vigilancia observó cuando un desconocido subió  varios costales a una camioneta marca Chevrolet Blazer color blanco.

Inmediatamente los oficiales municipales ubicaron la camioneta en el lugar, misma que era tripulada por Jesús Alejandro “N” de 28 años, de oficio albañil, a quien se le indicó del probable delito cometido, al ser encontrado en posesión de 4 bultos de cemento gris de 25 kilos y 3 bultos de estuco de 40 kilos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Finalmente, el detenido fue presentado ante el Juzgado Cívico para una certificación médica, y posteriormente quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado a fin de determinar su situación legal por el probable delito de robo.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Albañil robaba material en Villa Magna
Albañil robaba material en Villa Magna

Albañil robaba material en Villa Magna

SLP

Redacción

Detienen a individuos con arma y cartuchos
Detienen a individuos con arma y cartuchos

Detienen a individuos con arma y cartuchos

SLP

Redacción

Uno es de Nuevo León y tiene antecedentes penales por narcomenudeo

Aprehenden a sujeto por homicidio en Peñasco
Aprehenden a sujeto por homicidio en Peñasco

Aprehenden a sujeto por homicidio en Peñasco

SLP

Redacción

Incautan vehículos irregulares en la Fenapo
Incautan vehículos irregulares en la Fenapo

Incautan vehículos irregulares en la Fenapo

SLP

Redacción