Albañil robaba material en Villa Magna

En atención a un auxilio , oficiales de la Policía Municipal de la capital llevaron a cabo la detención de un presunto individuo señalado de robar material de construcción en el fraccionamiento Villa Magna, la parte afectada solicitó la intervención policial para proceder legalmente.

Los agentes de la Guardia Municipal atendieron el reporte donde se indicaba del robo de material de construcción de su domicilio ubicado en la calle Monte Olimpo.

El afectado indicó que a través del sistema de video vigilancia observó cuando un desconocido subió varios costales a una camioneta marca Chevrolet Blazer color blanco.

Inmediatamente los oficiales municipales ubicaron la camioneta en el lugar, misma que era tripulada por Jesús Alejandro “N” de 28 años, de oficio albañil, a quien se le indicó del probable delito cometido, al ser encontrado en posesión de 4 bultos de cemento gris de 25 kilos y 3 bultos de estuco de 40 kilos.

Finalmente, el detenido fue presentado ante el Juzgado Cívico para una certificación médica, y posteriormente quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado a fin de determinar su situación legal por el probable delito de robo.