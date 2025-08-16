Faitelson critica a la Liga MX por no suspender el partido de Puebla vs ADSL

Este viernes comenzó la Jornada 5 del Apertura 2025 en la Liga MX y desgraciadamente, la violencia volvió a decir presente en los estadios. En la previa del partido entre Puebla y Atlético de San Luis en el estadio Cuauhtémoc, hubo una balacera en las inmediaciones del recinto que dejó a una mujer fallecida y un hombre herido.

Sin embargo, el periodista deportivo David Faitelson, explotó contra las autoridades del Puebla y de la Liga MX por permitir que se lleve a cabo el encuentro a pesar de la tragedia fuera del estadio.

"Una mujer pierde la vida en el Estacionamiento del estadio Cuauhtémoc y el juego de futbol se celebra como si nada hubiese sucedido. Qué pena de la poca consciencia y responsabilidad del Club Puebla y de la Liga BBVA MX", escribió Faitelson en X, antes Twitter, con la imagen del comunicado publicado por la seguridad del estado de Puebla.

En redes sociales se viralizaron algunos videos donde se observa el momento de la balacera y de acuerdo con el reporte policial, los que protagonizaron el enfrentamiento se habrían dado a la fuga a bordo de un vehículo. Ahora, se espera que la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) empiece las investigaciones correspondientes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ese no fue el único comentario de Faitelson, que al ver el comunicado de la Franja anunciando la destitución de Pablo Guede como entrenador del primer equipo, escribió "¿a quién carajo le importa Guede? Murió una mujer en el estacionamiento del estadio. No conocen la vergüenza".