Querétaro busca su primer triunfo ante Atlas en la Jornada 5

Como parte del cierre de la Jornada 5 del Apertura 2025, los Gallos Blancos del Querétaro recibirán a los Rojinegros del Atlas este domingo en La Corregidora en punto de las 16:00 horas.

Ambos equipos llegan provenientes de una derrota; Querétaro cayó ante las Águilas del América (0-1), mientras que Atlas ante los Tuzos del Pachuca (0-3).

Este enfrentamiento será otra oportunidad más para Querétaro, quien no ha sumado ni un solo punto en la Tabla General, en la cual, Atlas ya cuenta con 4 unidades; sin embargo, en cuanto al desempeño ningún equipo ha destacado en lo que va del torneo.

De acuerdo con autoridades de la entidad, para garantizar la seguridad de los aficionados, el encuentro contará con un operativo especial, por lo que las medidas a seguir por los asistentes se compartirán previo a la entrada.

Para quienes sintonizarán el partido desde la comodidad de su hogar, se presume que se transmitirá por la señal de TUDN.