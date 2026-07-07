Feroz arranque de temporada de Jaguares

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La organización Jaguares de San Luis Potosí comenzó con paso firme su participación en la temporada Infantil 2026 de la Football Alliance México (FAM), al obtener dos victorias, un empate y una derrota durante la primera jornada frente a Titanes de León, en encuentros disputados en el Campo Jaguar.

La actividad arrancó con un emocionante duelo en la categoría Liebres (2017-2018), donde Jaguares se impuso por un cerrado 36-34, mostrando carácter para quedarse con el triunfo en un partido de alto nivel.

Posteriormente, en la categoría Venados (2015-2016), el conjunto potosino volvió a demostrar su poder ofensivo y consiguió una nueva victoria al superar 36-28 a Titanes de León, sumando así su segundo triunfo de la jornada.

En la categoría Cocodrilos (2013-2014), el resultado favoreció a la escuadra visitante, que se llevó la victoria por 12-0, mientras que en Águilas (2011-2012) ambos equipos protagonizaron un intenso encuentro defensivo que concluyó con un empate sin anotaciones.

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Más allá de los resultados, la jornada estuvo marcada por el buen comportamiento de jugadores, entrenadores y familias de ambas organizaciones. Las planillas arbitrales destacaron la actitud, el respeto y el compromiso mostrados durante cada uno de los encuentros, reflejando los valores que promueve la Football Alliance México.

La escuadra potosina ya prepara su siguiente compromiso, cuando reciba el próximo 11 de julio a Gators de Puerto Vallarta en el Campo Jaguar, con la intención de mantener el buen paso y seguir representando con orgullo a San Luis Potosí en la temporada 2026 de la FAM.