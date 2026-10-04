Festín de goles argentinos ante Burkina Faso

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BUENOS AIRES.- La vigente subcampeona mundial Argentina vapuleó 7-0 a Burkina Faso el sábado en un partido amistoso internacional condicionado por los contratiempos que rodearon el viaje del conjunto africano al país sudamericano.

Lautaro Martínez, Gianluca Prestianni, Nicolás Paz, Julián Álvarez, Franco Mastantuono, Gianluca Simeone y Moumoune Diallo, en contra, anotaron los goles en un estadio Monumental de Buenos Aires a mitad de su capacidad para 85.000 espectadores.

El próximo compromiso amistoso de la Albiceleste será el martes ante Benín, el cual marcará el cierre formal de la carrera internacional del astro Lionel Messi tras 21 años. El Diez ya se encuentra en el país, pero no disputó el partido de este sábado.

Burkina Faso, 62da del ranking de la FIFA, jugó con mayoría de juveniles debido a que sus principales figuras se negaron a viajar al país sudamericano en protesta por los contratiempos en la logística de traslado del plantel, que aterrizó en Buenos Aires pocas horas antes del inicio del partido.

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Argentina, que arrancó prácticamente con el mismo equipo que goleó 4-0 a Bolivia el miércoles, no tuvo ninguna consideración por las vicisitudes del rival.

Martínez puso en ventaja a los locales a los cuatro minutos tras un penal sancionado por una dura infracción de Moumoune Diallo sobre el lateral Agustín Giay en el área. El arquero Razak Guira en una primera instancia le atajó el remate al capitán del Inter Milan, pero dio rebote y el argentino no perdonó.

El defensa Diallo fue protagonista de otra jugada desafortunada a los ocho minutos, cuando empujó el balón contra su propia valla tras un disparo de Juilán Álvarez.

Antes de los 15 minutos de juego, la Albiceleste se puso 3-0 con remate cruzado de Prestianni, asistido por Martínez. Fue el primer gol del extremo de Benfica de Portugal con la selección mayor.

Paz celebró el cuarto tras un pase frontal de Alexis Mac Allister a los 35.