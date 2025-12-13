logo pulso
FIFA recibe 5 millones de solicitudes de boletos para el Mundial FIFA 2026

Partidos como Colombia vs Portugal, Brasil vs Marruecos y México vs Corea del Sur destacan entre los más solicitados en la fase de sorteo de boletos para el Mundial FIFA 2026.

Por El Universal

Diciembre 13, 2025 05:24 p.m.
A
FIFA recibe 5 millones de solicitudes de boletos para el Mundial FIFA 2026

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 13 (EL UNIVERSAL).- La fiebre por la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya se siente fuerte, y no solo por el sorteo o el ambiente previo al torneo.

Y las cifras lo confirman, en apenas 24 horas desde que se abrió la última fase de venta de boletos, la FIFA reportó que recibió cinco millones de solicitudes de entradas para partidos del Mundial que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio de 2026.

La organización destacó que las peticiones provinieron de aficionados de más de 200 países, un reflejo del interés global que ha despertado este torneo histórico, que será el primero con 48 selecciones.

Según los datos oficiales de FIFA, algunos partidos ya concentran enorme demanda, incluso antes de que las entradas sean asignadas de forma definitiva: duelos como Colombia vs Portugal, Brasil vs Marruecos, México vs Corea del Sur, Ecuador vs Alemania y Escocia vs Brasil forman parte del listado de encuentros con más peticiones de boletos en esta etapa de sorteo de entradas.

La lista de países con mayor número de solicitudes es variada, después de Estados Unidos, Canadá y México (las tres sedes anfitrionas) destacan Colombia, Inglaterra, Ecuador, Brasil, Argentina, Escocia, Alemania, Australia, Francia y Panamá entre los mercados con mayor interés.

Este nivel de demanda llega incluso en medio de críticas por los precios elevados de los boletos, que grupos de aficionados han calificado como "exorbitantes", señalando que podrían dejar fuera a muchos seguidores que desean asistir al torneo.

La fase actual de solicitud de boletos, conocida como Random Selection Draw (sorteo de selección aleatoria), estará abierta hasta el 13 de enero de 2026. Los aficionados interesados pueden registrar sus entradas a través de FIFA.com/tickets.

