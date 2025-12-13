logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Bazar Navideño

Fotogalería

Bazar Navideño

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Barcelona busca afianzarse en la cima ante Osasuna en LaLiga

Los culés reciben a los Rojillos en el Camp Nou con el objetivo de ampliar su ventaja sobre el Real Madrid

Por El Universal

Diciembre 13, 2025 09:35 a.m.
A
Barcelona busca afianzarse en la cima ante Osasuna en LaLiga

Este sábado el Barcelona recibe al Osasuna en el estadio Spotify Camp Nou por la jornada 17 de LaLiga de España, en un partido de realidades opuestas donde los culés buscarán mantener la distancia que tienen con el Real Madrid en la cima del campeonato, mientras los 'Rojillos' desean alejarse de la zona de descenso.

Los blaugranas tienen una racha de cuatro partidos consecutivos con victoria tomando en cuenta todas las competencias, ya que vienen de vencer al Frankfurt en Champions League, antes golearon al Betis, al Atlético de Madrid y al Alavés.

Por otra parte, el Osasuna, que ocupa el lugar 15 en la tabla de posiciones, busca mantener el paso de tres partidos sin conocer la derrota y dar la sorpresa en casa del Barcelona.

Una derrota podría complicar al conjunto de Osasuna, que tiene un partido menos y 15 puntos, solamente uno más que el Mallorca, equipo que está en zona de descenso pero que si gana este sábado superaría a los Rojillos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


A continuación, les presentamos a qué hora y dónde ver EN VIVO el partido.

Barcelona vs Osasuna: ¿Cuándo y dónde ver en vivo?

· Día: sábado 13 de diciembre

· Horario: 11:30 horas

· Transmisión: 516 o 1516 en Sky Sports, 522 en Izzi

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Barcelona busca afianzarse en la cima ante Osasuna en LaLiga
Barcelona busca afianzarse en la cima ante Osasuna en LaLiga

Barcelona busca afianzarse en la cima ante Osasuna en LaLiga

SLP

El Universal

Los culés reciben a los Rojillos en el Camp Nou con el objetivo de ampliar su ventaja sobre el Real Madrid

Tigres pega primero y Toluca queda contra la pared en la Final de Ida
Tigres pega primero y Toluca queda contra la pared en la Final de Ida

Tigres pega primero y Toluca queda contra la pared en la Final de Ida

SLP

El Universal

Un error defensivo y la falta de contundencia condenaron a los Diablos Rojos, que cayeron 1-0 en el Universitario

Que juegue Alexis Vega, es un volado
Que juegue Alexis Vega, es un volado

Que juegue Alexis Vega, es un volado

SLP

El Universal

Stulic anota y le da a Lecce la victoria
Stulic anota y le da a Lecce la victoria

Stulic anota y le da a Lecce la victoria

SLP

AP