logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Marijó y Mauricio

Fotogalería

Marijó y Mauricio

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Firman Giants al QB suplente Jameis Winston

Por AP

Septiembre 07, 2026 03:00 a.m.
A
Firman Giants al QB suplente Jameis Winston
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      NUEVA YORK.- Los Giants de Nueva York firmaron una extensión de contrato por dos años y 13 millones de dólares con el quarterback suplente Jameis Winston, según una persona con conocimiento del movimiento.

      La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato el domingo porque el acuerdo no había sido anunciado. La extensión libera espacio en el tope salarial esta temporada y mantiene a Winston bajo contrato hasta 2028.

      Winston, de 32 años, iba a entrar en el segundo año de un acuerdo de dos temporadas y 8 millones de dólares, firmado inicialmente antes de que los Giants subieran en el draft para seleccionar a Jaxson Dart en la primera ronda del draft de 2025. Participó en dos partidos la temporada pasada después de comenzar tercero en la jerarquía detrás de Russell Wilson y Dart.

      Ahora asentado con firmeza como el número 2 y desempeñando un papel de mentor, Winston le da al nuevo entrenador John Harbaugh y al coordinador ofensivo Matt Nagy un quarterback con experiencia para entrar cuando Dart no esté disponible. También integra el consejo de liderazgo de Harbaugh, un grupo de jugadores en los que se confía para servir de enlace entre el cuerpo técnico y el resto del equipo.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Winston se encamina a su décimo segunda temporada en la NFL desde que fue la primera selección global de Tampa Bay en 2015, tras ganar el Trofeo Heisman en 2013. Los Giants son su cuarta organización, después de etapas con los Buccaneers, los Saints de Nueva Orleans y los Browns de Cleveland.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      León vence al América y asegura boleto a Copa Campeones
      León vence al América y asegura boleto a Copa Campeones

      León vence al América y asegura boleto a Copa Campeones

      SLP

      El Universal

      América perdió el partido por el tercer lugar y no logró subir al podio en la Leagues Cup 2026.

      Cruz Azul vence a Santos Laguna con gol agónico de Paradela
      Cruz Azul vence a Santos Laguna con gol agónico de Paradela

      Cruz Azul vence a Santos Laguna con gol agónico de Paradela

      SLP

      El Universal

      El técnico Joel Huiqui realizó cambios clave que mejoraron el ataque de Cruz Azul en el segundo tiempo.

      Carlos Alcaraz avanza a cuartos en US Open tras vencer a Tommy Paul
      Carlos Alcaraz avanza a cuartos en US Open tras vencer a Tommy Paul

      Carlos Alcaraz avanza a cuartos en US Open tras vencer a Tommy Paul

      SLP

      AP

      Estados Unidos tiene la mayor cantidad de jugadores en octavos desde 2002 en Flushing Meadows.

      Miguel Herrera responde a apodos virales en redes sociales
      Miguel Herrera responde a apodos virales en redes sociales

      Miguel Herrera responde a apodos virales en redes sociales

      SLP

      El Universal

      El 'Piojo' mostró una postura relajada frente a las burlas en internet.