Fue una actuación "desastrosa": Mejía

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El Atlético de San Luis tuvo una noche para el olvido en casa, al ofrecer una pobre exhibición ante el Club Deportivo Guadalajara y terminar goleado 0-3, en un encuentro que comenzó a complicarse desde los primeros minutos y que dejó molestia y preocupación en el conjunto potosino.

Tras el silbatazo final, el director técnico Diego Mejía compareció ante los medios de comunicación y no ocultó su inconformidad con el desempeño de sus dirigidos, particularmente durante la primera mitad, en la que el equipo recibió dos goles en apenas 10 minutos.

"Hay que corregir muchas cosas y creo que el primer tiempo que dimos fue desastroso. No puedes iniciar un partido en el minuto cuatro perdiendo 1-0 y en el minuto 10 perdiendo 2-0; se vuelve cuesta arriba. Esa es la realidad", señaló el estratega.

"No solo ser buenos alcanza, tenemos que dar un paso adelante, tenemos que exigirnos día a día, tenemos que estar pendientes de los detalles, porque si no, no nos va a alcanzar", afirmó.

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El entrenador también asumió la responsabilidad por lo ocurrido y dejó claro que la actuación mostrada ante Chivas no representa el Atlético de San Luis que pretende construir. "Como siempre lo he dicho, es mi responsabilidad, pero lo que mostramos hoy, la verdad, no es algo que quiero del Atlético de San Luis", expresó.