G. Barrales vuelve a las pistas en SLP

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El piloto potosino Gustavo Barrales está listo para volver a la actividad dentro de la NASCAR México Series, que este fin de semana celebrará la séptima fecha del calendario 2026 en el Súper Óvalo Potosino, escenario donde se disputará la denominada "San Luis Potosí 200", competencia que representa la semifinal de la temporada regular.

Luego de una prolongada ausencia en los óvalos, Barrales volverá a competir al volante del auto número 62 del equipo ANVI Motorsport, respaldado por Laboratorio Tequis y Seguros El Potosí, con el objetivo de pelear por los primeros lugares dentro de la Challenge Series.

La carrera tendrá un significado especial para el piloto al disputarse en casa, frente a la afición que lo ha acompañado a lo largo de su trayectoria y en una pista que conoce a la perfección, lo que representa una motivación adicional para buscar un resultado positivo.

"Me siento muy contento e ilusionado de regresar a la pista tras una pausa tan larga y más haciéndolo en casa, ante nuestra gente y con el apoyo de los patrocinadores que han estado conmigo siempre, luciendo los colores de Laboratorio Tequis y Seguros El Potosí, a quienes les agradezco por seguir en este camino", expresó Barrales.

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El piloto también reconoció que será un fin de semana de intenso trabajo, debido a la adaptación a los nuevos compuestos de neumáticos y a las exigencias propias del óvalo potosino.

"Vamos a tener que trabajar muy duro, probando los nuevos compuestos y por supuesto en un óvalo tan exigente, con el impulso de la mejor afición de nuestro país. Estoy seguro de que el ANVI Motorsport me dará un auto sumamente competitivo para poder pelear este fin de semana", señaló.

La actividad oficial arrancará el sábado con las sesiones de prácticas y clasificación, mientras que la carrera principal se disputará el domingo 2 de agosto a las 13:30 horas, cuando el serial de autos stock más importante de Latinoamérica regrese al Súper Óvalo Potosino para celebrar una de las fechas más esperadas del campeonato.