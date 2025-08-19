logo pulso
Gana Filadelfia ante los Marineros

Por AP

Agosto 19, 2025 03:00 a.m.
Gana Filadelfia ante los Marineros

FILADELFIA.- Trea Turner tuvo cuatro hits, incluyendo su primer jonrón en casa esta temporada, Bryce Harper conectó dos jonrones y los Filis de Filadelfia derrotaron el lunes por la noche 12-7 a los Marineros de Seattle.

Turner conectó un jonrón de tres carreras contra el abridor de Seattle, Logan Gilbert (3-5), como parte de una segunda entrada de seis carreras. Turner también logró dos sencillos y un doble para su quinto juego consecutivo con múltiples hits. Terminó con cinco carreras impulsadas.

Harper conectó jonrones en entradas consecutivas. Su jonrón solitario en la sexta entrada marcó la undécima vez que alcanza 20 jonrones en una temporada. Una entrada después, su jonrón de dos carreras al segundo nivel hizo que fuera su trigésimo juego con múltiples jonrones.

