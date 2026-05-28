Ganan Azulejos ante los Marlins
Kazuma Okamoto conecta jonrón de desempate en la 6ta. entrada
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TORONTO.- Kazuma Okamoto conectó un jonrón para romper el empate en la sexta entrada y los Azulejos de Toronto vencieron el miércoles 2-1 a los Marlins de Miami.
Jeff Hoffman (3-3) consiguió cuatro outs para llevarse la victoria, mientras los Azulejos ganaron por octava vez en 12 juegos. Tyler Rogers cerró el partido para su segundo salvamento en cuatro oportunidades.
El dominicano Otto Lopez se fue de 4-4 con una carrera impulsada, pero los Marlins perdieron por segunda vez consecutiva tras haber ganado los cuatro anteriores.
Okamoto le conectó al zurdo Andrew Nardi (3-3) su 11mo jonrón de la temporada. No se volaba la cerca desde el 5 de mayo en Tampa Bay.
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El jonrón llegó en el primer turno de Okamoto después de haber sido golpeado por un lanzamiento de 97 mph del pitcher dominicano de Miami Eury Pérez. Pérez permitió tres hits, todos sencillos, y no otorgó bases por bolas.
Kevin Gausman, de Toronto, permitió una carrera y seis hits en cinco entradas.
Lopez conectó un sencillo impulsor en la primera, pero los Marlins no volvieron a anotar.
El dominicano canadiense Vladimir Guerrero Jr. regresó tras perderse dos juegos por molestias en el codo derecho. Guerrero fue golpeado por un lanzamiento el domingo.
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