Garfias quedó cerca de zona de puntos

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El piloto potosino Joss Garfias firmó un alentador desempeño durante la séptima fecha de la FIA Fórmula 3, disputada en el circuito de Hungaroring, en Hungría, donde estuvo muy cerca de volver a la zona de puntos al finalizar a un solo puesto del Top 10 en la carrera principal del fin de semana.

La competencia se desarrolló en uno de los trazados más técnicos y complicados del calendario internacional, caracterizado por sus escasas oportunidades de rebase y la importancia de mantener un ritmo constante durante toda la prueba. En ese escenario, el mexicano mostró una importante evolución al remontar posiciones y mantenerse en la pelea por los puntos hasta las últimas vueltas.

El resultado confirmó el crecimiento que Garfias ha mostrado a lo largo de su temporada de debut en la categoría, donde poco a poco ha logrado adaptarse al monoplaza y a las exigencias de uno de los campeonatos más competitivos rumbo a la Fórmula 1.

Al término de la jornada, el piloto potosino destacó el trabajo realizado por él y su equipo, además de señalar que los ajustes efectuados en fechas anteriores comienzan a reflejarse en la pista.

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"Un fin de semana muy productivo y con buenos bríos. Durante la carrera pude remontar y estuvimos a nada de obtener puntos. Esto es un aprendizaje constante y adaptación al auto. Al parecer las fechas pasadas, en donde no encontrábamos el equilibrio, valieron la pena para empezar a sumar buenos resultados al equipo. PREMA Team sumó podios y resultados dentro del Top 10, lo que es realmente gratificante. Vamos a seguir entrenando para apretar con todo en la recta final de la temporada. Por el momento tendremos el parón de verano, que nos servirá para descansar un poco de esta ajetreada rutina. En las últimas semanas pasamos de país en país sin descanso; fue pesado, pero nos ayudó mucho para encontrar el ritmo y dar lo mejor de nosotros", expresó Garfias.

Tras la actividad en Hungría, la FIA Fórmula 3 entrará en su tradicional parón de verano durante el mes de agosto, periodo que permitirá a los equipos analizar su desempeño y preparar la parte decisiva del campeonato.

Por su parte, Joss Garfias aprovechará estas semanas para continuar con su preparación física y técnica, además de replantear objetivos junto a su equipo con la intención de cerrar de la mejor manera su temporada debut en la categoría y comenzar a definir su futuro dentro del automovilismo europeo.