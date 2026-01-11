George Kittle, jugador de 49ers, se lesiona en partido de la NFL
La lesión de George Kittle en el tendón de Aquiles preocupa a los 49ers
FILADELFIA (AP) — El ala cerrada de los 49ers de San Francisco George Kittle fue retirado del campo con una lesión en el tendón de Aquiles derecho al final de la primera mitad del partido de la ronda de comodines de la Conferencia Nacional en Filadelfia.
Kittle fue empujado fuera de los límites en una recepción de seis yardas y se agarró la parte posterior de su pierna derecha inferior. Se determinó que no volvería a jugar el resto del partido.
Kittle es un jugador clave tanto del juego de carrera como del de pase para los 49ers, pero solo jugó en 11 partidos esta temporada debido a lesiones. Se perdió cinco juegos al inicio de esta temporada por una lesión en el tendón de la corva.
La recepción fue la primera de Kittle en el juego. Aplaudió a sus compañeros mientras era llevado al vestuario.
