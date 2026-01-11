Cuba se prepara para defenderse de EU

CIUDAD DE MÉXICO, enero 11 (EL UNIVERSAL).- Ante las amenazas estadounidenses de intervención directa contra Cuba, el gobierno de Miguel Díaz-Canel respondió con un ejercicio militar en toda la isla, declarando que "prepararse para la defensa es un esfuerzo necesario".

Este es el título elegido hoy por el periódico oficial del Partido Comunista de Cuba y del gobierno de Castro, "Granma", para presentar un extenso informe sobre los ejercicios militares realizados el sábado con motivo del Día de la Defensa Nacional.

"Estar siempre bien preparado y dispuesto a morir si es necesario es la mejor señal que se puede enviar a un enemigo que recurre a todo tipo de artimañas con la esperanza de someterte", afirma el periódico.

El informe detalla a continuación los diversos ejercicios organizados en las provincias de Santiago, Matanzas, Sierra Maestra, La Tunas, Cienfuegos y, finalmente, Camagey, donde se simuló un ataque a la infraestructura de comunicaciones y el bombardeo de una fábrica de ron.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí