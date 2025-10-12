Gilberto Mora termina en lágrimas tras eliminación de México en Mundial Sub-20

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La Selección Mexicana Sub-20 sufrió un duro revés frente a Argentina en los Cuartos de Final del Mundial de la especialidad, pero una de las imágenes más virales fue la de Gilberto Mora llorando.

Los jóvenes futbolistas mexicanos llegaron a este duelo con la ilusión de poder derrotar a uno de los favoritos para llevarse esta Copa del Mundo, pero su sueño de esfumó tras un complicado duelo ante La Albiceleste.

A lo largo de este torneo con límite de edad, Gilberto Mora se colocó como uno de los futbolistas más destacados del Mundial, ganándose el reconocimiento de la prensa internacional por su increíble talento dentro del campo de juego.

El canterano de los Xolos de Tijuana cerró su participación con tres goles y dos asistencias, pero esos números poco pudieron hacer ante la potencia argentina que sigue dando pasos firmes hacia el título.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Luego de haber quedado eliminados del Mundial, el joven de 17 años fue el más golpeado en cuestión anímica, y así lo dejo ver cuando iba rumbo a los vestidores del estadio.

En imágenes que circulan en redes sociales, el talentoso jugador mexicano fue visto llevándose las manos a la cara e incluso siendo consolado por Andrés Lillini. De igual manera, se logró observar como iba entre lágrimas hacia los vestuarios.

Esta derrota fue muy complicada para todos los involucrados, pero la experiencia de vivir un Mundial Sub-20 también les sirvió para mostrar coleccionar más aprendizajes para un futuro.