Violencia familiar persiste pese a avances en prevención

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, informó que la violencia familiar continúa siendo uno de los principales retos en materia de incidencia delictiva en San Luis Potosí, aunque destacó que se han registrado avances gracias a un trabajo coordinado entre distintas dependencias municipales.

Explicó que, aunque en algunos meses se ha logrado mantener una tendencia a la baja en este tipo de casos, en otros se registran repuntes importantes, por lo que se mantiene una estrategia constante en conjunto con áreas como Bienestar Municipal, el DIF Capitalino y la Instancia de las Mujeres.

Villa Gutiérrez subrayó que el enfoque principal se ha centrado en la prevención, a través de mecanismos como los puntos violeta instalados en distintos comercios y colonias de la ciudad, impulsados por la Instancia de las Mujeres. "Es fundamental que las mujeres sepan a dónde acudir y con quién hacerlo, y que sean atendidas oportunamente", señaló.

El funcionario reconoció que aún prevalece una cultura de la no denuncia, ya que muchas veces las víctimas consideran que los conflictos deben resolverse dentro del ámbito familiar. Sin embargo, advirtió que cuando las situaciones escalan a violencia física o psicológica severa, las autoridades municipales intervienen de manera directa con acciones preventivas y de atención integral.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) tan solo en la capital potosina se ha registrado únicamente en el mes de agosto un total de 340 casos de violencia familiar, lo que equivale a una tasa de 37.98 casos por cada 100 mil habitantes e implica una disminución de 14.57 por ciento con respecto al mismo mes del año pasado.