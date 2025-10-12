logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CONCLUYE CON ÉXITO EL TECMUN

Fotogalería

CONCLUYE CON ÉXITO EL TECMUN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Arrestan en Pakistán a decenas en manifestación

Por AP

Octubre 12, 2025 03:00 a.m.
A
Arrestan en Pakistán a decenas en manifestación

Lahore, Pakistán.- La policía paquistaní ha arrestado a más de 100 personas tras la violencia en la ciudad oriental de Lahore, informó el sábado un alto funcionario.

Los partidarios del partido político islamista radical Terik-e-Labbaik-Pakistán, o TLP, quieren marchar desde Lahore hasta Islamabad para expresar su solidaridad con los palestinos. Pero las autoridades dijeron que no tienen permiso para manifestarse en la capital del país.

La policía ha chocado con los partidarios del partido en Lahore desde el viernes, utilizando gases lacrimógenos y palos para dispersar a las multitudes. La gente está lanzando piedras en represalia. En la mañana del sábado, la policía disparó ráfagas de botes y balas de goma para evitar que las personas rompieran las barricadas.

Kamran Faisal, el subinspector general de operaciones de la ciudad, dijo a los periodistas que los manifestantes eran violentos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“Han confiscado vehículos oficiales, dañados varios otros, y un vehículo policial fue completamente quemado”, afirmó Faisal en una conferencia de prensa. 

“Hasta ahora, 112 agentes de policía de Lahore han resultado heridos, y muchos otros están desaparecidos, sin información aún sobre su paradero”.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Arrestan en Pakistán a decenas en manifestación
Arrestan en Pakistán a decenas en manifestación

Arrestan en Pakistán a decenas en manifestación

SLP

AP

Despejan vista en el Partenón
Despejan vista en el Partenón

Despejan vista en el Partenón

SLP

AP

Por primera vez en décadas, el templo griego del siglo V a.C. se encuentra libre de andamios

Rehenes civiles, soldados, padres e hijos
Rehenes civiles, soldados, padres e hijos

Rehenes civiles, soldados, padres e hijos

SLP

AP

El reciente alto al fuego en Gaza devuelve la esperanza a las familias de los cautivos

Michelle Obama impulsa la educación
Michelle Obama impulsa la educación

Michelle Obama impulsa la educación

SLP

AP