Arrestan en Pakistán a decenas en manifestación

Lahore, Pakistán.- La policía paquistaní ha arrestado a más de 100 personas tras la violencia en la ciudad oriental de Lahore, informó el sábado un alto funcionario.

Los partidarios del partido político islamista radical Terik-e-Labbaik-Pakistán, o TLP, quieren marchar desde Lahore hasta Islamabad para expresar su solidaridad con los palestinos. Pero las autoridades dijeron que no tienen permiso para manifestarse en la capital del país.

La policía ha chocado con los partidarios del partido en Lahore desde el viernes, utilizando gases lacrimógenos y palos para dispersar a las multitudes. La gente está lanzando piedras en represalia. En la mañana del sábado, la policía disparó ráfagas de botes y balas de goma para evitar que las personas rompieran las barricadas.

Kamran Faisal, el subinspector general de operaciones de la ciudad, dijo a los periodistas que los manifestantes eran violentos.

“Han confiscado vehículos oficiales, dañados varios otros, y un vehículo policial fue completamente quemado”, afirmó Faisal en una conferencia de prensa.

“Hasta ahora, 112 agentes de policía de Lahore han resultado heridos, y muchos otros están desaparecidos, sin información aún sobre su paradero”.