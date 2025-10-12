Tadej Pogacar hace historia

BERGAMO.- Tadej Pogacar cruzó la línea de meta primero en el Tour de Lombardía y levantó su mano abierta, cada dedo representando las cinco veces que ha ganado la clásica italiana, para igualar el récord.

Pogacar cerró una temporada increíble, que incluyó su cuarto título del Tour de Francia, con una exitosa defensa de la corona mundial de carrera en ruta al igualar el sábado las cinco victorias de Fausto Coppi en la competencia italiana.

“Siete años seguidos he dicho que esta es mi mejor temporada hasta ahora, y puedo decirlo de nuevo hoy”, dijo Pogacar después de agradecer a sus compañeros del UAE Emirates por su parte en su victoria.

La racha ganadora de Pogacar ha sido en años consecutivos, mientras que Coppi ganó el evento de Lombardía en 1946, 1947, 1948, 1949 y 1954.

La estrella del ciclismo esloveno completó la carrera de 241 kilómetros (150 millas), que incluyó seis ascensos, en cinco horas y 45 minutos. El principal retador, Remco Evenepoel, fue segundo, a uno minuto y 48 segundos. Michael Storer terminó tercero, a más de tres minutos de distancia.

Pogacar ha ganado tres de las cinco carreras “Monumentales” de un día esta temporada, después de también imponerse en el Tour de Flandes y Lieja-Bastoña-Lieja. Es el primer ciclista en lograrlo desde Eddy Merckx en 1969, 1971, 1972 y 1975.