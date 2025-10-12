logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CONCLUYE CON ÉXITO EL TECMUN

Fotogalería

CONCLUYE CON ÉXITO EL TECMUN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Tadej Pogacar hace historia

Cierra temporada con título récord de quinto Tour de Lombardía

Por AP

Octubre 12, 2025 03:00 a.m.
A
Tadej Pogacar hace historia

BERGAMO.- Tadej Pogacar cruzó la línea de meta primero en el Tour de Lombardía y levantó su mano abierta, cada dedo representando las cinco veces que ha ganado la clásica italiana, para igualar el récord.

Pogacar cerró una temporada increíble, que incluyó su cuarto título del Tour de Francia, con una exitosa defensa de la corona mundial de carrera en ruta al igualar el sábado las cinco victorias de Fausto Coppi en la competencia italiana.

“Siete años seguidos he dicho que esta es mi mejor temporada hasta ahora, y puedo decirlo de nuevo hoy”, dijo Pogacar después de agradecer a sus compañeros del UAE Emirates por su parte en su victoria.

La racha ganadora de Pogacar ha sido en años consecutivos, mientras que Coppi ganó el evento de Lombardía en 1946, 1947, 1948, 1949 y 1954.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La estrella del ciclismo esloveno completó la carrera de 241 kilómetros (150 millas), que incluyó seis ascensos, en cinco horas y 45 minutos. El principal retador, Remco Evenepoel, fue segundo, a uno minuto y 48 segundos. Michael Storer terminó tercero, a más de tres minutos de distancia.

Pogacar ha ganado tres de las cinco carreras “Monumentales” de un día esta temporada, después de también imponerse en el Tour de Flandes y Lieja-Bastoña-Lieja. Es el primer ciclista en lograrlo desde Eddy Merckx en 1969, 1971, 1972 y 1975.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

CR7 falla un penal en el duelo ante Irlanda
CR7 falla un penal en el duelo ante Irlanda

CR7 falla un penal en el duelo ante Irlanda

SLP

El Universal

Colombia Sub 20 avanza a semis
Colombia Sub 20 avanza a semis

Colombia Sub 20 avanza a semis

SLP

AP

Tadej Pogacar hace historia
Tadej Pogacar hace historia

Tadej Pogacar hace historia

SLP

AP

Cierra temporada con título récord de quinto Tour de Lombardía

Gauff y Pegula se citan en la final
Gauff y Pegula se citan en la final

Gauff y Pegula se citan en la final

SLP

AP