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Goleada histórica de Inglaterra a Croacia

Los ingleses se hartaron de goles ante un triste equipo croata, Kane metió dos

Por AP

Octubre 04, 2026 03:00 a.m.
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Goleada histórica de Inglaterra a Croacia
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      Harry Kane y Bukayo Saka marcaron dos goles cada uno y la implacable Inglaterra aplastó el sábado 7-0 a Croacia como visitante en la Liga de Naciones. Mientras que Lamine anotó otro brillante disparo con efecto desde fuera del área penal para que España venciera en casa 3-1 a Chequia 3-1 para sumar 40 partidos sin perder.

      Kane, aspirante al Balón de Oro, amplió su récord a 89 goles internacionales —36 más que Wayne Rooney, quien es segundo en la lista de goleadores de Inglaterra.

      El extremo derecho Bukayo Saka también anotó dos veces, mientras que el extremo izquierdo Anthony Gordon asistió a Jude Bellingham y también anotó. El suplente Morgan Rogers completó la goleada en Rijeka.

      "Fuimos muy fluidos desde el inicio. Simplemente nunca se detuvo", dijo el seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel. "Mantuvimos el ritmo y jugamos a través de los espacios . Fuimos muy, muy clínicos."

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      Kane adelantó a Inglaterra a los ocho minutos, al controlar un pase de Bellingham con la parte exterior del pie derecho y luego colocó el balón con efecto en el ángulo superior izquierdo.

      Bellingham empujó a la red un centro de Gordon a mitad de la primera parte. Gordon se agachó para cabecear un centro desde la derecha de Jarell Quansah y Saka definió de primera para el cuarto de Inglaterra cuando se acercaba el descanso.

      En la reanudación, la defensa de Croacia volvió a quedar partida en una contra rápida: Elliot Anderson centró desde la derecha y Kane se barrió en el segundo palo para un oportuno remate.

      "Estamos en nuestro mejor nivel cuando estamos libres, cuando físicamente simplemente imponemos nuestra superioridad", dijo Kane. "No pudieron con nuestro ritmo, nuestro movimiento, nuestras carreras."

      Más malas acciones defensivas dejaron a Croacia sin poder despejar el balón y este terminó en los pies de Kane, quien le regaló a Saka su segundo a los 68 minutos. Rogers controló con el talón un pase de Bellingham y definió desde un ángulo.

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