Niñas futbolistas de Chiapas buscan llegar a torneos en Europa

En el marco de la Copa FIFA 2026, el equipo de futbol Club Mustang FC Femenil Sub-12, integrado por niñas de Chiapas, busca llegar a Suecia y Dinamarca, después de haberse impuesto en la Copa Futuros Campeones 2025 en la Ciudad de México.

Son 16 niñas, nueve originarias de municipios como Ocosingo, San Cristóbal, Tapachula y Frontera Comalapa, cuatro con ascendencia tseltal, las que buscan participar este 2026 en la Dana Cup, en Dinamarca, y en la Gothia Cup, en Suecia, dos de los torneos juveniles más importantes del mundo.

También rumbo al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, las deportistas lanzaron una colecta en GoFundMe para recaudar 890 mil pesos con el título: "¡Rumbo a Europa! Patrocina el Sueño de 16 niñas futbolistas".

Niñas futbolistas de Chiapas buscan llegar a torneos en Dinamarca y Suecia. Marzo 2026. Foto: Especial

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Para ellas, este viaje es la oportunidad de demostrar su talento y aspirar a integrarse a las fuerzas básicas de algún equipo profesional", se indica en la petición.

"Es un sueño muy grande para mí. Me daría mucha emoción volverme jugadora profesional y poder jugar en la Selección de México", dice la pequeña Renata, quien junto a sus compañeras prometen poner en alto a Chiapas y a México.

"Su participación no solo rompe con los estereotipos de género en el deporte, sino que abre una puerta real y visible para que muchas niñas indígenas puedan aspirar a eventos que históricamente les han sido negados", señalaron los organizadores.