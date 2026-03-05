Niñas futbolistas de Chiapas buscan llegar a torneos en Europa
Equipo femenil Sub-12 recauda fondos para competir en la Dana Cup de Dinamarca y la Gothia Cup de Suecia en 2026
En el marco de la Copa FIFA 2026, el equipo de futbol Club Mustang FC Femenil Sub-12, integrado por niñas de Chiapas, busca llegar a Suecia y Dinamarca, después de haberse impuesto en la Copa Futuros Campeones 2025 en la Ciudad de México.
Son 16 niñas, nueve originarias de municipios como Ocosingo, San Cristóbal, Tapachula y Frontera Comalapa, cuatro con ascendencia tseltal, las que buscan participar este 2026 en la Dana Cup, en Dinamarca, y en la Gothia Cup, en Suecia, dos de los torneos juveniles más importantes del mundo.
También rumbo al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, las deportistas lanzaron una colecta en GoFundMe para recaudar 890 mil pesos con el título: "¡Rumbo a Europa! Patrocina el Sueño de 16 niñas futbolistas".
Niñas futbolistas de Chiapas buscan llegar a torneos en Dinamarca y Suecia. Marzo 2026. Foto: Especial
"Para ellas, este viaje es la oportunidad de demostrar su talento y aspirar a integrarse a las fuerzas básicas de algún equipo profesional", se indica en la petición.
"Es un sueño muy grande para mí. Me daría mucha emoción volverme jugadora profesional y poder jugar en la Selección de México", dice la pequeña Renata, quien junto a sus compañeras prometen poner en alto a Chiapas y a México.
"Su participación no solo rompe con los estereotipos de género en el deporte, sino que abre una puerta real y visible para que muchas niñas indígenas puedan aspirar a eventos que históricamente les han sido negados", señalaron los organizadores.
