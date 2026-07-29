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Gran día para México

Delegación azteca supera las 100 preseas en los JCC-2026

Por El Universal

Julio 29, 2026 03:00 a.m.
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Gran día para México
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      México.- La cosecha de medallas para México no se detiene en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, donde los atletas continúan protagonizando actuaciones destacadas que mantienen al país entre los principales protagonistas de la justa regional.

      En una nueva jornada de competencias, la delegación tricolor alcanzó la emblemática cifra de 100 medallas, reflejo del trabajo y la preparación de una generación que combina experiencia con nuevas figuras.

      Con resultados sobresalientes en disciplinas como ciclismo, taekwondo, gimnasia, remo y esquí acuático, México ha reafirmado su condición de potencia deportiva en la región.

      El desempeño no sólo ha permitido incrementar el número de preseas, sino también fortalecer la aspiración de conquistar nuevamente la cima, objetivo que la delegación mantiene firme conforme avanzan las competencias.

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      Hasta la noche de este martes, México acumula 124 medallas, de las cuales 48 son de oro, 44 de plata y 32 de bronce, números que reflejan el sólido desempeño de la delegación nacional en los primeros días de competencia. Sin embargo, la cosecha aún está lejos de terminar, ya que varias de las disciplinas más fuertes todavía no han entrado en acción.

      Clavados, natación y tiro con arco, históricamente generadores de medallas para México en eventos del ciclo olímpico, representan una gran oportunidad para incrementar el conteo y fortalecer la posición del país en el medallero. El más cercano rival es Colombia, con más de 80 preseas en total, mientras que el tercer puesto es para Cuba, con 48 metales.

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