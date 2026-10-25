Gran inicio de Canel´s Java en Guatemala

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El equipo Canel´s-Java tuvo un destacado arranque en la edición 65 de la Vuelta a Guatemala, luego de disputar la primera etapa entre El Progreso y Puerto Barrios, en un exigente recorrido de 215.7 kilómetros. Bajo la dirección de Juan José Monsiváis, la escuadra mexicana mostró protagonismo desde los primeros kilómetros con Ignacio Prado y Miguel Díaz, quienes se integraron a la fuga del día y pelearon por los primeros puestos de la jornada.

La competencia comenzó con una salida controlada desde Guastatoya hasta las inmediaciones de El Rancho, donde se ubicó el kilómetro cero. Sin embargo, durante los primeros 10 kilómetros se registró una fuerte caída que afectó a cerca de 20 ciclistas. Los representantes de Canel´s-Java lograron superar el incidente y continuaron en carrera, manteniéndose atentos a las oportunidades para buscar un resultado importante en la etapa más larga de la vuelta.

Al llegar al kilómetro 41 se conformó una fuga de 11 corredores, en la que participaron Miguel Díaz e Ignacio Prado. Ambos ciclistas mantuvieron un ritmo competitivo bajo las altas temperaturas del oriente guatemalteco, en el trayecto de Zacapa hacia Izabal. El grupo de escapados consiguió ampliar su ventaja sobre el pelotón perseguidor, alcanzando más de dos minutos y llegando a registrar una diferencia cercana a los cuatro minutos alrededor del kilómetro 140.

No obstante, la fuga sufrió un contratiempo cuando Ignacio Prado se vio involucrado en una caída que afectó sus aspiraciones en esta primera jornada, dejando a Miguel Díaz como el único representante de Canel´s-Java en el grupo puntero. Conforme se acercaba la meta, el conjunto de escapados se redujo de 11 a cinco integrantes en los últimos 10 kilómetros. Díaz mostró fortaleza y buen ritmo, incluso disputando la punta en distintos momentos, pero en el sprint final quedó en la cuarta posición.

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En los resultados individuales de la primera etapa, Miguel Díaz fue el mejor ubicado de Canel´s-Java al terminar cuarto, con el mismo tiempo que el ganador. Ignacio Prado concluyó en el lugar 13, seguido de Owen Wright en el 29, Ramón Muñiz en el 41, Efrén Santos en el 51 y Ángel Camacho en el 57. Además, Díaz se colocó quinto en la clasificación de regularidad, con 14 puntos, y quinto en la clasificación general individual, a 10 segundos del líder; Wright ocupó el séptimo puesto y Prado el decimoquinto.

Por su parte, Canel´s-Java cerró la primera jornada en el cuarto lugar de la clasificación general por equipos, con el mismo tiempo del conjunto líder. En la clasificación de metas volantes, Owen Wright se ubicó quinto con un punto. De esta manera, el equipo dirigido por Juan José Monsiváis inició su participación en la Vuelta a Guatemala con presencia en la fuga, un resultado competitivo de Miguel Díaz y posiciones que mantienen a sus corredores en la pelea por escalar lugares en las siguientes etapas.