Guardianes evitan la barrida ante los Nats

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CLEVELAND.- Gavin Williams se serenó tras un inicio irregular y lanzó siete sólidas entradas, mientras los Guardianes de Cleveland vencieron 3-2 a los Nacionales de Washington el miércoles para rescatar el último juego de una serie de tres.

Williams (8-3) permitió una carrera y apenas tres hits —todos en las primeras tres entradas—.

El derecho necesitó 24 lanzamientos para salir de la primera y luego hizo solo 19 en total de la cuarta a la sexta. Retiró a sus últimos 13 bateadores.

Tim Herrin trabajó la octava y Cade Smith permitió una carrera en la novena antes de ponchar a dos con la carrera del empate en segunda, para lograr su 19no salvamento, el mayor total de las Grandes Ligas.

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El novato Travis Bazzana conectó dos dobles y el dominicano José Ramírez impulsó una carrera por los Guardianes de Cleveland, que fue superado 16-5 en los dos primeros juegos.

James Wood, de Nacionales de Washington, se fue de 12-8 en la serie con dos jonrones conectados, tres carreras impulsadas y cinco carreras anotadas.

Ramírez conectó un elevado de sacrificio ante Miles Mikolas (1-4), y el novato Chase DeLauter y el dominicano Angel Martinez aportaron sencillos impulsores ante Richard Lovelady.