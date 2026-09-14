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Guía Cousins al triunfo a Raiders

El QB llegó a 301 pases de anotación para imponerse a los Dolphins

Por AP

Septiembre 14, 2026 03:00 a.m.
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Guía Cousins al triunfo a Raiders
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      LAS VEGAS.- Kirk Cousins se convirtió en el 15to quarterback en lanzar al menos 300 pases de touchdown en su carrera después de conseguir tres el domingo para guiar a los Raiders de Las Vegas a una victoria 27-13 sobre los Dolphins de Miami en el partido inaugural de la temporada.

      Dos de sus pases de anotación fueron para el corredor Ashton Jeanty, quien además corrió para 102 yardas y atrapó seis para 45 más. Este fue el tercer partido de 100 yardas en la carrera de Jeanty, la sexta selección global del draft de la NFL de 2025, quien no mostró efectos negativos de una lesión de tobillo que sufrió el 23 de agosto.

      Cousins, en su primera titularidad con los Raiders tras ser adquirido en la temporada baja procedente de Atlanta, completó 21 de 30 pases para 160 yardas, aunque le interceptaron dos veces. Tiene 301 envíos de touchdown en su carrera, con lo que subió al 14to puesto y quedó con uno más que John Elway.

      Cousins es el primer quarterback de los Raiders en lanzar al menos tres TD en el debut de temporada desde Kerry Collins en 2005 contra Nueva Inglaterra.

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      Los Raiders totalizaron 290 yardas en su primer partido bajo el entrenador Klint Kubiak, el coordinador ofensivo del equipo de Seattle que ganó el Super Bowl la temporada pasada. Fue una mejora notable para una ofensiva que la campaña pasada fue última en la liga en yardas (245,2 por partido) y en anotación (14,2 puntos).

      Pero Las Vegas está a punto de emprender una exigente racha de seis partidos contra equipos como Kansas City, Buffalo y Los Angeles Rams, que pondrá a prueba cuánto ha mejorado realmente la ofensiva.

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