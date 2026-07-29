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Guido Pizarro deja a los Tigres

El estratega argentino renuncia al club por "motivos personales"

Por EFE

Julio 29, 2026 03:00 a.m.
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Guido Pizarro deja a los Tigres
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      Monterrey.- Los Tigres UANL del futbol mexicano informaron este martes que el argentino Guido Pizarro decidió dejar la dirección técnica del equipo a pocos días de jugarse la tercera jornada del torneo Apertura.

      "Informamos a la afición que el día de hoy Guido Pizarro tomó la decisión de dejar el puesto de director técnico de Club Tigres por motivos personales. Agradecemos a Guido su tiempo en el equipo y más adelante daremos a conocer al nuevo cuerpo técnico que tomara la responsabilidad del equipo", informó la institución a través de un mensaje en redes sociales.

      Pizarro, de 36 años, jugó en los felinos en dos etapas, la primera entre 2013 y 2017 y la segunda del 2018 al 2025.

      Al retirarse de las canchas, a la mitad del año pasado de inmediato pasó a ser entrenador del conjunto al que en su primer torneo llevó a disputar la final de la liga mexicana, la cual perdió ante el Toluca.

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      Luego de que los Tigres anunciaran la salida del estratega, Pizarro publicó una carta en la que se despidió de la institución con la que obtuvo cuatro títulos de liga en su etapa como jugador.

      "Después de trece años en esta institución, como jugador y como director técnico, he tomado la decisión de dar un paso al costado. Agradezco a Tigres y a todas las personas que trabajan para que este club funcione y crezca. A la afición incomparable, gracias por el apoyo y el cariño hacia mí y hacia mi familia durante estos trece años", escribió el estratega.

      Pizarro aclaró que su salida no se da por los resultados obtenidos en el Apertura, en el que perdió en la primera jornada 3-1 ante Tijuana y empató 2-2 con San Luis en la segunda.

      "Quiero dejar claro que no es una decisión motivada por los resultados, sino la consecuencia de un proceso de conversaciones y reflexión sostenido en el tiempo", subrayó.

      El técnico no mencionó como causa de su renuncia la falta de refuerzos, sumada a la baja de Ángel Correa, campeón del Mundo con Argentina, quien emigró a River Plate la semana pasada.

      Tigres informó que en su partido de la tercera jornada en la que visitará al Querétaro el próximo sábado, Hernán Elizondo, entrenador de la sub´21, asumirá la dirección técnica de manera interina.

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