Guido Pizarro extiende su vínculo con Tigres hasta 2027
El entrenador destacó el cambio generacional y el crecimiento institucional durante su gestión.
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CIUDAD DE MÉXICO, abril 2 (EL UNIVERSAL).- La llegada deGuido Pizarro al banquillo de Tigres se dio de una forma poco habitual, al asumir el cargo de director técnico
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mientras aún continuaba activo como futbolista profesional.
Referente y líder del equipo dentro de la cancha, Pizarro trasladó ese liderazgo al banquillo, logrando imprimirle una nueva dinámica al conjunto felino. Bajo su conducción, el equipo mostró una notable mejoría en su funcionamiento, volvió a la senda del triunfo y alcanzó una fase final en la que estuvo muy cerca de conquistar el título del futbol mexicano.
Con estos antecedentes y respaldado por el cariño de la afición, la directiva del club regiomontano anunció la renovación de su referente, quien de cara al Clausura 2026 buscará devolverle a la institución esa confianza reflejada en resultados y protagonismo.
Mediante las redes sociales del equipo, se informó que ambas partes llegaron a un acuerdo para ampliar su legado en la institución hasta diciembre de 2027.
"Contento, orgulloso porque se hizo oficial, pero más allá del del vínculo laboral, la importancia de que todos trabajemos en la misma línea. Orgulloso de cómo venimos trabajando a nivel institucional. Creo que ya hace tiempo se viene haciendo ese cambio generacional en el equipo, que era un poco lo que nos ocupaba. Y más allá de eso, creo que el equipo ha crecido, la institución ha crecido desde muchos aspectos. Así que orgulloso por pertenecer, orgulloso por este vínculo", mencionó en conferencia de prensa.
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