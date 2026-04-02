Guido Pizarro extiende su vínculo con Tigres hasta 2027

CIUDAD DE MÉXICO, abril 2 (EL UNIVERSAL).- La llegada de

al banquillo de Tigres se dio de una forma poco habitual, al asumir el cargo de

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mientras aún continuaba activo como futbolista profesional.Referente y líder del equipo dentro de la cancha, Pizarro trasladó eseal banquillo, logrando imprimirle unaal conjunto felino. Bajo su conducción, el equipo mostró una notable mejoría en su funcionamiento, volvió a la senda del triunfo y alcanzó una fase final en la que estuvo muy cerca de conquistar el título del futbol mexicano.Con estos antecedentes y respaldado por el cariño de la afición, la directiva del club regiomontano anunció lade su referente, quien de cara albuscará devolverle a la institución esaen resultados y protagonismo.Mediante lasdel equipo, se informó que ambas partes llegaron a unpara ampliar su legado en la institución hasta"Contento,porque se hizo oficial, pero más allá del del vínculo laboral, la importancia de que todos trabajemos en la misma línea.de cómo venimos trabajando a nivel institucional. Creo que ya hace tiempo se viene haciendo eseen el equipo, que era un poco lo que nos ocupaba. Y más allá de eso, creo que el equipo ha crecido, la institución ha crecido desde muchos aspectos. Así quepor pertenecer,por este vínculo", mencionó en