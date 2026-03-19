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Guillermo Ochoa regresa al Tri para Fecha FIFA

También Álvaro Fidalgo podría debutar al aparecer en convocatoria para juegos contra Portugal y Bélgica

Por Pulso Online

Marzo 19, 2026 03:27 p.m.
A
Guillermo Ochoa regresa al Tri para Fecha FIFA

La Selección Nacional de México dio a conocer su convocatoria oficial para los partidos de preparación ante Portugal y Bélgica, encuentros que se disputarán los próximos 28 y 31 de marzo, respectivamente, como parte de la Fecha FIFA.

El listado fue presentado por el cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre, quien continúa afinando detalles de cara a los próximos compromisos internacionales y con la mirada puesta en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

PORTEROS

Carlos Acevedo

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Raúl Rangel

Guillermo Ochoa

DEFENSAS

Jorge Sánchez

Richard Ledezma

César Montes

Israel Reyes

Johan Vásquez

Everardo López

Jesús Gallardo

Jesús Angulo

MEDIOS

Erik Lira

Denzell Garcia

Carlos Rodríguez

Orbelín Pineda

Obed Vargas

Alvaro Fidalgo

Erick Sánchez

Brian Gutiérrez

DELANTEROS

Roberto Alvarado

Julián Quiñones

Alexis Vega

German Berterame

Guillemo Martínez

Raúl Jiménez

Armando González

México vs Portugal, un partido histórico

El primer duelo de esta Fecha FIFA se disputará en territorio nacional el 28 de marzo, marcando un momento especial para el futbol mexicano, ya que será el primer encuentro de la Selección Nacional de México en el renovado Estadio Banorte tras su remodelación.

Este inmueble también se prepara para hacer historia rumbo al Mundial 2026, al convertirse en el único estadio en el mundo en albergar tres partidos inaugurales de la Copa del Mundo (1970, 1986 y 2026).

Duelo internacional en Chicago

Posteriormente, el Tricolor viajará a Estados Unidos para medirse ante Bélgica el martes 31 de marzo en el Soldier Field, uno de los escenarios más emblemáticos del futbol en territorio estadounidense.

Este compromiso representará una exigente prueba ante una de las selecciones europeas más competitivas, ideal para continuar con el proceso de consolidación del equipo.

Preparación rumbo al Mundial 2026

Bajo la dirección de Javier Aguirre, la Selección Nacional de México mantiene un proyecto enfocado en llegar en plenitud al Mundial de 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

Los partidos ante Portugal y Bélgica serán clave para evaluar el rendimiento del plantel, fortalecer la idea de juego y seguir construyendo un equipo competitivo de cara a la máxima cita del futbol internacional.

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