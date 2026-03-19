Guillermo Ochoa regresa al Tri para Fecha FIFA

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La Selección Nacional de México dio a conocer su convocatoria oficial para los partidos de preparación ante Portugal y Bélgica, encuentros que se disputarán los próximos 28 y 31 de marzo, respectivamente, como parte de la Fecha FIFA.
El listado fue presentado por el cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre, quien continúa afinando detalles de cara a los próximos compromisos internacionales y con la mirada puesta en la Copa Mundial de la FIFA 2026.
PORTEROS
Carlos Acevedo
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Raúl Rangel
Guillermo Ochoa
DEFENSAS
Jorge Sánchez
Richard Ledezma
César Montes
Israel Reyes
Johan Vásquez
Everardo López
Jesús Gallardo
Jesús Angulo
MEDIOS
Erik Lira
Denzell Garcia
Carlos Rodríguez
Orbelín Pineda
Obed Vargas
Alvaro Fidalgo
Erick Sánchez
Brian Gutiérrez
DELANTEROS
Roberto Alvarado
Julián Quiñones
Alexis Vega
German Berterame
Guillemo Martínez
Raúl Jiménez
Armando González
México vs Portugal, un partido histórico
El primer duelo de esta Fecha FIFA se disputará en territorio nacional el 28 de marzo, marcando un momento especial para el futbol mexicano, ya que será el primer encuentro de la Selección Nacional de México en el renovado Estadio Banorte tras su remodelación.
Este inmueble también se prepara para hacer historia rumbo al Mundial 2026, al convertirse en el único estadio en el mundo en albergar tres partidos inaugurales de la Copa del Mundo (1970, 1986 y 2026).
Duelo internacional en Chicago
Posteriormente, el Tricolor viajará a Estados Unidos para medirse ante Bélgica el martes 31 de marzo en el Soldier Field, uno de los escenarios más emblemáticos del futbol en territorio estadounidense.
Este compromiso representará una exigente prueba ante una de las selecciones europeas más competitivas, ideal para continuar con el proceso de consolidación del equipo.
Preparación rumbo al Mundial 2026
Bajo la dirección de Javier Aguirre, la Selección Nacional de México mantiene un proyecto enfocado en llegar en plenitud al Mundial de 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.
Los partidos ante Portugal y Bélgica serán clave para evaluar el rendimiento del plantel, fortalecer la idea de juego y seguir construyendo un equipo competitivo de cara a la máxima cita del futbol internacional.
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