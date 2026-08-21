Gutiérrez va por su pase al Chase

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La temporada regular de NASCAR México Series llegará a su punto culminante este fin de semana, 22 y 23 de agosto, en el Autódromo Miguel E. Abed de Amozoc, Puebla, donde se definirá el último boleto disponible para la siguiente ronda rumbo al campeonato 2026.

En medio de esta lucha, el piloto potosino de adopción deportiva Max Gutiérrez, al volante del auto #23 de Canel´s/Logitech G/Laboratorio Tequis, llega ubicado en la quinta posición de la clasificación general y con el objetivo de consolidar su presencia en el Chase, además de intentar escalar posiciones antes del cierre de la primera fase del campeonato.

La fecha poblana tendrá especial tensión entre los pilotos que todavía aspiran al décimo y último lugar de clasificación, particularmente los autos #08, #69 y #22, que deberán apostar prácticamente todo en esta carrera para conseguir su boleto.

En contraste, los pilotos que se encuentran prácticamente instalados en el Chase, entre ellos Gutiérrez, deberán afrontar la competencia con una estrategia distinta: buscar un resultado positivo sin involucrarse en incidentes que puedan comprometer su posición en la clasificación.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Para Max, la reciente victoria conseguida en San Luis Potosí representó un importante impulso después de una temporada marcada por algunos altibajos. Ahora, el objetivo es aprovechar su experiencia en el trazado poblano y cerrar la temporada regular de la mejor manera.

"Regresamos a una gran pista como lo es la del Miguel E. Abed, de las mejores del país donde nos sabemos desenvolver muy bien. Sabemos perfectamente lo que estamos buscando en la final del campeonato regular", señaló el piloto del #23.

"Los resultados no han estado cien por ciento a nuestro favor todo el año, pero aun así nos encontramos en zona de clasificación. Eso habrá que aprovecharlo al máximo el fin de semana", comentó.

El piloto de Canel´s también destacó la confianza que existe dentro del equipo después del triunfo conseguido en San Luis Potosí. "Tenemos plena confianza de ostentar una buena carrera que permita sumar y esperar el movimiento de resultados. La victoria nos dio mucho más energía, sabemos que debemos trabajar, se corre el día 23 y somos el #23", expresó.

La actividad para Max Gutiérrez comenzará el sábado 22 de agosto con dos sesiones de prácticas. La primera está programada de 10:00 a 11:00 horas, mientras que la segunda se realizará de 13:10 a 14:10 horas.

Posteriormente, a las 14:40 horas, se llevará a cabo la sesión de calificación individual. Los 10 pilotos con los mejores tiempos avanzarán a una segunda ronda clasificatoria para disputar la pole position.

La carrera Puebla 110 se disputará el domingo 23 de agosto a las 13:30 horas, con una etapa que otorgará puntos en la vuelta 50 y tendrá un tiempo límite de 100 minutos.