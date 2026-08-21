logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡Atmósfera multicolor!

Fotogalería

¡Atmósfera multicolor!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Harden continuará con Cavs por 3 años

Por AP

Agosto 21, 2026 03:00 a.m.
A
Harden continuará con Cavs por 3 años
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      James Harden aceptó un contrato de tres años y 97 millones de dólares para permanecer con los Cavaliers de Cleveland, dijeron a The Associated Press el jueves dos personas cercanas a la situación.

      Hablaron bajo condición de anonimato porque el acuerdo no ha sido anunciado. Incluye una opción del jugador para la temporada 2028-29, así como un bono por traspaso.

      Harden rechazó su opción de jugador de 42.3 millones de dólares para la próxima temporada, pero indicó después de que los Cavaliers fueran barridos en cuatro partidos por los Knicks de Nueva York, a la postre campeones de la NBA, en las finales de la Conferencia Este, que le gustaría regresar. También quería esperar a que los Cavaliers terminaran de hacer un par de movimientos antes de que su nuevo acuerdo quedara cerrado.

      Harden, de 36 años, afrontará su 18ª temporada en la NBA. Promedió 10.7 puntos y 1.7 pérdidas de balón con los Cavaliers en 26 partidos de temporada regular después de ser adquirido de los Clippers de Los Ángeles a cambio de Darius Garland el 4 de febrero.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Harden promedió 19.7 puntos en la postemporada, pero sus pérdidas de balón también subieron a 4.7 por partido, incluidas cinco o más en 10 de los 18 encuentros de Cleveland. También tuvo dificultades en defensa.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Campeonato mundial de boxeo llega a SLP
        Campeonato mundial de boxeo llega a SLP

        Campeonato mundial de boxeo llega a SLP

        SLP

        Pulso Online

        La función será este sábado 22 de agosto desde las 17:00 horas; Camila Zamorano y Perla Pérez disputarán el campeonato mundial de peso átomo del CMB

        Rafael Márquez limita convocatoria a dos jugadores por club Liga MX
        Rafael Márquez limita convocatoria a dos jugadores por club Liga MX

        Rafael Márquez limita convocatoria a dos jugadores por club Liga MX

        SLP

        EFE

        La restricción responde a la coincidencia con la décima jornada del torneo Apertura del fútbol mexicano.

        Max Verstappen extiende contrato con Red Bull hasta 2030
        Max Verstappen extiende contrato con Red Bull hasta 2030

        Max Verstappen extiende contrato con Red Bull hasta 2030

        SLP

        AP

        El piloto neerlandés firmó un nuevo contrato que podría ser el más largo en la historia de la Fórmula 1.

        Lewis Hamilton afirma estar en su mejor estado físico en 20 años
        Lewis Hamilton afirma estar en su mejor estado físico en 20 años

        Lewis Hamilton afirma estar en su mejor estado físico en 20 años

        SLP

        AP

        Ferrari adopta diseño innovador para competir con Mercedes en la temporada 2026