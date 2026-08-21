Harden continuará con Cavs por 3 años
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James Harden aceptó un contrato de tres años y 97 millones de dólares para permanecer con los Cavaliers de Cleveland, dijeron a The Associated Press el jueves dos personas cercanas a la situación.
Hablaron bajo condición de anonimato porque el acuerdo no ha sido anunciado. Incluye una opción del jugador para la temporada 2028-29, así como un bono por traspaso.
Harden rechazó su opción de jugador de 42.3 millones de dólares para la próxima temporada, pero indicó después de que los Cavaliers fueran barridos en cuatro partidos por los Knicks de Nueva York, a la postre campeones de la NBA, en las finales de la Conferencia Este, que le gustaría regresar. También quería esperar a que los Cavaliers terminaran de hacer un par de movimientos antes de que su nuevo acuerdo quedara cerrado.
Harden, de 36 años, afrontará su 18ª temporada en la NBA. Promedió 10.7 puntos y 1.7 pérdidas de balón con los Cavaliers en 26 partidos de temporada regular después de ser adquirido de los Clippers de Los Ángeles a cambio de Darius Garland el 4 de febrero.
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Harden promedió 19.7 puntos en la postemporada, pero sus pérdidas de balón también subieron a 4.7 por partido, incluidas cinco o más en 10 de los 18 encuentros de Cleveland. También tuvo dificultades en defensa.
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