Héctor Herrera, fuera de Toluca

Este sábado el Toluca, vigente bicampeón del futbol mexicano, hará su debut en el torneo Clausura 2026 cuando enfrente a los Rayados de Monterrey en el estadio BBVA. Sin embargo, como todos los equipos, realizó algunos cambios en su plantilla para este nuevo campeonato en el que buscará igualar el tricampeonato obtenido por el América en el 2024.

Uno de los futbolistas que se despidió de los Diablos Rojos es Héctor Herrera, el experimentado mediocampista mexicano que regresó al futbol azteca tras su paso por Europa y la MLS y que ahora, consagrado como bicampeón, busca una nueva aventura en su carrera.

A través de un mensaje en redes sociales, el Toluca se despidió de HH, quien todavía no anuncia cuál será su próximo destino.

"Gracias por tu entrega HH. Siempre defendiendo al bicampeón con orgullo", escribió el Toluca.

A pesar de su destacada carrera, Herrera prácticamente no jugó esta última Liguilla en la que Toluca se coronó por penales ante Tigres en la gran final. De hecho, sólo jugó la ida contra los Bravos de Juárez en cuartos de final.

Esta temporada jugó 17 partidos de los cuales 4 fue titular, pero solamente aportó un gol y ninguna asistencia.

Si bien todavía no hay nada confirmado, hay rumores que ubican al mediocampista mexicano en Pachuca o en la MLS.

De acuerdo con Récord, Herrera podría volver al club que lo vio nacer, el Pachuca, donde jugó de 2010 a 2013 antes de partir a Europa para jugar en equipos como Porto y Atlético de Madrid.

Sin embargo, Claro Sports señala que su futuro podría estar, una vez más, en el futbol de Estados Unidos, aunque no revelan ningún equipo interesado en él. Cabe recordar que Herrera dejó el futbol europeo para jugar con el Houston Dynamo.