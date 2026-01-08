logo pulso
Herrera podría tener oferta de Pachuca

Por El Universal

Enero 08, 2026 09:38 a.m.
Herrera podría tener oferta de Pachuca

El Clausura 2026 de la Liga MX está a unos días de comenzar y, en la previa del silbatazo inicial, todavía persisten varios rumores y movimientos entre los equipos.
Uno de los más recientes tiene que ver con Héctor Herrera, futbolista bicampeón con los Diablos Rojos del Toluca y una de las cartas fuertes en el mercado de fichajes.
Con su amplia experiencia en Europa y en la Selección Mexicana, Herrera espera una oferta que le permita continuar su carrera, misma que podría llegar por parte de Pachuca.
De acuerdo con información de TUDN, el experimentado mediocampista tiene amplias posibilidades de regresar al equipo que lo vio nacer, con la opción de vestir nuevamente la camiseta de los Tuzos.
El reporte agrega que lo que frena el fuerte interés del equipo, ahora dirigido por Esteban Solari, es su alto salario, el cual tendría que reducirse para integrarse al plantel.
En su paso por el equipo escarlata, Héctor Herrera levantó cuatro títulos, disputó un total de 35 minutos y dejó para el registro una anotación y una asistencia.

SLP

El Universal

