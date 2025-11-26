Hertz México lanza su identidad 'Modo Selección' para acompañar al Tri en 2026
Descubre cómo Hertz México fortalece su alianza con la Selección Nacional a través del revolucionario 'Modo Selección'
CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 26 (EL UNIVERSAL).- En el evento "Camino a la Pasión", la arrendadora Hertz México anunció que acompañará a la Selección Mexicana durante el ciclo del 2026.
Con la presencia de Ernest Rey, director general de promoción y asuntos internacionales de la Secretaría de Turismo, y José Romano, representante de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), se presentó el "Modo Selección", una acción que busca "actualizar y reforzar la expresión visual de la alianza de Hertz con la Selección Nacional".
En un comunicado compartido por la empresa, "distintas proyecciones oficiales, publicadas por SECTUR, Femexfut y el Gobierno de México estiman que entre 5 y 5.5 millones de visitantes estarán vinculados al ciclo futbolístico de 2026. Esto representa un incremento cercano al 44 por ciento en la afluencia turística durante la ventana principal y un aumento de 48 % en el gasto promedio por viajero".
"El ciclo futbolístico de 2026 implicará un aumento significativo en movilidad, turismo y demanda operativa. Como Arrendadora Oficial de la Selección Nacional, nuestro enfoque es asegurar capacidad, consistencia y atención en los principales puntos de entrada del país", declaró Marco Andueza, Director General de Hertz México.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Hansi Flick urge a Barcelona a ser más agresivo tras caer en la Liga de Campeones
AP
Tras la derrota ante Chelsea, Hansi Flick busca reforzar la agresividad del Barcelona para enfrentar su mini-crisis en la Champions.
Joe Burrow y Lamar Jackson se enfrentan en duelo crucial de la NFL
AP
Los Ravens y Bengals buscan la victoria en un partido clave de la temporada
Hertz México lanza su identidad 'Modo Selección' para acompañar al Tri en 2026
El Universal
Descubre cómo Hertz México fortalece su alianza con la Selección Nacional a través del revolucionario 'Modo Selección'