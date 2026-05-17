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Histórica medalla para San Luis Potosí

Por Romario Ventura

Mayo 17, 2026 03:00 a.m.
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Histórica medalla para San Luis Potosí

La atleta potosina Edna Sigrid Ramos Falcón conquistó la medalla de bronce en la disciplina de taekwondo, modalidad poomsae, durante su participación en la Olimpiada Nacional 2026. La competencia se lleva a cabo en la ciudad de Apizaco, donde la joven originaria del municipio de Tamazunchale logró subir al podio nacional junto a representantes de estados como Jalisco y Yucatán.

El resultado obtenido por Edna Sigrid Ramos Falcón representa un hecho histórico para el taekwondo potosino, ya que se trata de la primera medalla que consigue San Luis Potosí en la modalidad de poomsae después de más de 15 años.

La destacada actuación de la atleta refleja el trabajo, disciplina y compromiso que ha desarrollado durante su preparación, además del crecimiento que ha tenido esta disciplina en la entidad en los últimos años.

Asimismo, este logro reafirma el talento de las y los deportistas potosinos dentro de la máxima justa deportiva juvenil del país, donde San Luis Potosí continúa sumando resultados positivos.

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Con esta presea, la delegación estatal fortalece su participación en la Olimpiada Nacional 2026 y mantiene el objetivo de seguir posicionando al deporte potosino entre los más competitivos a nivel nacional.

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