El PFC continúa invicto en casa

El conjunto del Potosinos Futbol Club consiguió un valioso triunfo al imponerse por 2-0 al Pabellón FC, en partido correspondiente a la quinta fecha de la temporada 2025-2026 del Grupo XII de la Liga Tercera División Profesional (TDP). Con este resultado, el equipo potosino, dirigido por René Isidoro García, llegó a nueve unidades, colocándose entre los primeros lugares del grupo, mientras que la escuadra de Pabellón FC se quedó rezagada con apenas cuatro puntos.

El encuentro, disputado en la capital potosina, comenzó con un ritmo parejo. Con el paso de los minutos, Potosinos FC fue encontrando su ritmo de juego, nivelando las acciones y adueñándose del medio campo, donde se vivió una intensa lucha por la posesión del esférico, por lo que los equipos se fueron al descanso con el marcador empatado 0-0.

Para la segunda parte, el conjunto local salió con mayor determinación. El planteamiento de René Isidoro García surtió efecto, con una presión más alta que comenzó a generar errores en la salida de Pabellón FC. Fue así como, al minuto 52, Francisco González envió un preciso centro al área que Francisco Gaitán conectó de cabeza para abrir el marcador 1-0 a favor del Potosinos FC.

El juego se tornó más ríspido por momentos, pero el equipo potosino mantuvo el orden defensivo y aprovechó los espacios para contragolpear.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El esfuerzo de los locales tuvo recompensa al minuto 80, cuando, tras un rechace del portero rival, Andrés Joaquín Silva estuvo atento para empujar el balón al fondo de las redes y sentenciar el encuentro 2-0.