Takaichi hace historia en Japón

Tokio, Japón.- La exministra japonesa del Interior Sanae Takaichi se convirtió este sábado en la líder del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) al derrotar en segunda vuelta de las primarias al ministro de Agricultura, Shinjiro Koizumi, lo que le abre la puerta para posiblemente convertirse en la primera mandataria de Japón.

La nacionalista Takaichi, de 64 años, reemplaza al saliente primer ministro, Shigeru Ishiba, y es también la primera mujer presidenta del PLD.

Única mujer entre los cinco candidatos que concurrían a estas primarias del PLD, Takaichi obtuvo 185 de los 342 votos en juego en la segunda vuelta frente a los 156 de su rival, el ministro de Agricultura, Shinjiro Koizumi, que a sus 44 años también buscaba hacer historia como el líder más joven del Japón de posguerra.

Estas primarias del partido gobernante, que fueron adelantadas tras la renuncia el mes pasado de Ishiba por los malos resultados electorales cosechados en su poco más de un año de Gobierno, en el que la coalición gobernante ha perdido su mayoría parlamentaria, eran especialmente relevantes porque, con alta probabilidad, su ganadora se convertirá en la nueva primera ministra de Japón.

Takaichi tendrá que asegurarse ahora la cooperación de la oposición para ser confirmada como primera ministra, la primera mujer que ostentaría este cargo, en una votación posterior en el Parlamento, que se espera que se celebre en una sesión extraordinaria a mediados de este mismo mes.

En sus primeras declaraciones, minutos después de anunciarse su victoria, Takaichi, de 64 años, se dirigió a sus colegas legisladores congregados en la sede del conservador PLD en Tokio.

“Hay muchísimas cosas que debemos hacer juntos y muchas políticas que deben implementarse con prontitud. Juntos, haremos del PLD un partido más motivado y optimista, un partido que transforme la ansiedad de muchas personas en esperanza”, prometió.

La exministra japonesa instó a los miembros del partido a “reconstruir el PLD” para dar cabida a todas las generaciones.