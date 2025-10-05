logo pulso
CHANEL Y SU NUEVA VERSIÓN DE RELOJES

Por EFE

Octubre 05, 2025 03:00 a.m.
A
CHANEL Y SU NUEVA VERSIÓN DE RELOJES

PARÍS..-Chanel ha presentado nueva versión ‘Galon’ de relojes Première de su firma, con motivo de la Semana de la Moda de París. El original salió al mercado por primera vez en 1987.

La versión más reciente de este modelo de alta relojería para mujer se caracteriza por su caja de oro amarillo, un movimiento de cuarzo y un diseño inspirado en el estilo de los relojes icónicos de la marca. 

CARACTERÍSTICAS DISEÑO ICÓNICO

El reloj Première de Chanel se inspira en los códigos de la Maison y su caja octogonal evoca el tapón del frasco del perfume Nº 5, un elemento distintivo de la marca. 

BRAZALETE DE GALÓN

 El nombre “Galon” hace referencia a la cinta o brazalete del reloj, el cual está engastado con diamantes talla brillante, ofreciendo un acabado lujoso y femenino. 

ELEGANCIA

 La caja está fabricada en oro amarillo, mientras que la esfera es de oro blanco.

MOVIMIENTO

 Este reloj opera con un movimiento de cuarzo, lo que asegura precisión y es un formato habitual en relojes de alta gama para mujeres. 

EXCLUSIVIDAD

El modelo es una novedad de alta relojería y su disponibilidad está sujeta a consultas directas con un asesor de Chanel, lo que subraya su carácter exclusivo y limitado. 

