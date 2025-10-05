Lerma, desde hace un mes está bajo el agua

Lerma, Méx.- Desde hace más de un mes, cinco colonias del municipio de Lerma han enfrentado inundaciones con más de metro y medio de altura, derivado del escurrimiento del río Lerma y la Ciénegas.

Aproximadamente mil 700 familias que han perdido aparatos electrodomésticos, ropa y bienes que difícilmente podrán recuperar, de acuerdo con su testimonio.

La colonia Guadalupe es una de las más afectadas, con reportes de viviendas rodeadas de aguas residuales por semanas.

En San Pedro Tultepec, donde se dedican a la fabricación de muebles, el agua ha inundado talleres y viviendas afectando la actividad económica de la comunidad. Así como la zona Industrial de Lerma, en vialidades como Reforma, San Rafael, Santa Ana e Industrial Sur, que quedaron inoperantes por el agua.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

De acuerdo con los testimonios de los afectados, quienes reconocen que viven en una zona lacustre con tendencia a las inundaciones, el problema más grave es que no hubo un desazolve previo al inicio de las lluvias, y cuando retiraron lirio, además de basura del cuerpo de agua, lo arrojaron hacia las calles, lo que provocó un taponamiento en las alcantarillas e impidió que se liberara el agua.

Sin embargo, dicen, es aún peor la omisión por parte del ayuntamiento que no fue sino hasta que se agudizó el problema cuando recibió a los representantes de las comunidades afectadas, para trazar un plan de trabajo y atender la demanda y las necesidades de la gente.