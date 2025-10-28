Horario y canales para ver el Juego 4 de la Serie Mundial de la MLB

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La Serie Mundial entre Los Ángeles Dodgers y los Blue Jays de Toronto nos dejó ayer en el Juego 3, un episodio que pasará a la historia de las Grandes Ligas.

Después de 18 entradas y seis horas y 39 minutos de juego, los Dodgers se impusieron (5-6) a la novena canadiense con un solitario cuadrangular de Freddie Freeman.

Una noche para recordar vio registrarse 609 lanzamientos en 6 horas y 39 minutos. Cuarenta y cuatro jugadores aparecieron, incluidos 19 lanzadores.

Los Ángeles superaron 16-15 en hits a los Blue Jays en un juego en el que no se anotaron carreras desde la octava hasta la entrada 18. Los Ángeles se fue de 14-2 con corredores en posición de anotar y dejó a 18 corredores en base, y Toronto se fue de 12-2 en esa situación y 19 corredores varados.

Pero esta historia aún no termina y quedan varias emociones que contar. Esta noche en Dodger Stadium se disputará el Juego 4 de la Serie Mundial. Por ahora, el equipo de Dave Roberts lidera con dos triunfos, por uno de los Azulejos.

Hoy y mañana el Clásico de Otoño seguirá en Los Ángeles. De ser necesario, la Serie volverá a Toronto para un sexto juego.

¿Cuándo y dónde ver el Juego 4 de la Serie Mundial?

Para hoy, Shane Bieber será el encargado de subir a la lomita por los Azulejos de Toronto, mientras que por Los Ángeles será el japonés Shohei Ohtani, quien ayer conectó par de vuelacercas.

Fecha: Martes 28 de octubre

Horario: 18:00

Transmisión: ESPN e Imagen Televisión.