Regresan a competencias de futbol refugiadas afganas

Cuatro años después de que las jugadoras de la selección nacional femenina de Afganistán huyeran de su país en medio de la toma de poder por parte de los talibanes, varias de las integrantes del equipo están representando nuevamente a su nación en un torneo de fútbol. Solo que esta vez como refugiadas.

El torneo representa un primer paso importante en la lucha por ser reconocidas oficialmente como un equipo nacional en el escenario global. Colectivamente se llaman a sí mismas “Mujeres Unidas de Afganistán”.

“Es realmente emocionante vernos, abrazarnos y finalmente compartir y jugar juntas”, afirmó la capitana Fatima Haidari, quien vive en Italia. “Como atleta digo, enfrentarás desafíos y dificultades en tu vida, pero siempre puedes superarlos y nunca rendirte. Nunca te rindas”.

Comenzando

La FIFA, el ente rector internacional del fútbol, está organizando un torneo amistoso de cuatro equipos en Marruecos que incluye al equipo de refugiadas junto con Chad, Libia y Túnez. El evento, denominado FIFA Unites: Women’s Series 2025, comenzó el domingo.

El torneo se concretó después de años de cabildeo por parte de las jugadoras, la ex capitana y activista Khalida Popal, y grupos de derechos humanos, para facilitar el regreso del equipo a la competición.

“Con todos los desafíos que hemos atravesado, todas las barreras que enfrentamos, finalmente, después de cuatro años y algunos meses, las chicas están jugando al fútbol como el equipo afgano”, expresó Popal. “Pero sin título.”

“Me alegra que las chicas estén jugando. ¿Es suficiente? No. Pero es un buen comienzo”.

El torneo iba a disputarse originalmente en Dubái e iba a incluir a Chad, Libia y los Emiratos Árabes Unidos como anfitriones. En Australia, donde algunas de las jugadoras se han establecido, hubo informes de medios de que no pudieron obtener visas. La FIFA no dio una razón para el cambio.

Los desafíos

El equipo nacional femenino de Afganistán jugó su último partido oficial competitivo en 2018. El regreso al poder del régimen talibán en 2021 cerró toda actividad de los deportes femeninos.

Pero incluso antes de la desaparición del equipo, la federación afgana de fútbol estaba bajo investigación por mala conducta relacionada con el programa femenino, incluidas acusaciones de violación y abuso físico. Keramuddin Keram, el presidente de la federación, fue expulsado de por vida por la FIFA.

Las jugadoras huyeron de Afganistán cuando los talibanes tomaron el control, temiendo persecución. Algunas han hablado sobre la angustiosa experiencia, quemando sus uniformes para evitar ser detectadas y luchando por salir.

“Enfrentamos desafíos o dificultades que ni siquiera quiero recordar porque fue realmente amargo”, dijo Haidari. “Se trata de dejar tu tierra natal y a todos tus amigos, familia y todas las personas que conoces. Lo que me entristece es que todavía hay algunas chicas y mujeres que no están jugando, pero esperan estar en el campo internacional como nosotras, como estamos aquí ahora. Queremos ser su voz”.

El futuro

Mientras que muchas terminaron en Australia, hay jugadoras afganas repartidas por Europa y algunas en Estados Unidos. La FIFA realizó campamentos de identificación en Australia e Inglaterra, convocando a 70 jugadoras antes de reducir la lista a 23 para el torneo, dijo la entrenadora Pauline Hamill.