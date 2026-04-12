Horario y canales para ver la Jornada 14 del Clausura 2026
Pumas enfrenta a Mazatlán con la necesidad de ganar para asegurar su pase a la Liguilla.
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CIUDAD DE MÉXICO, abril 12 (EL UNIVERSAL).- Aún conChivas en el liderato
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, pese a su reciente caída ante Tigres, este domingo continuará la fase regular del Clausura 2026 con dos partidos que cerrarán la catorceava fecha del torneo.
Al mediodía, Pumasrecibirá a Mazatlán en el estadio Olímpico Universitario con la obligación de obtener una victoria que le permita amarrar su pase a la Liguilla del balompié mexicano.
Por la noche, el bicampeón Toluca jugará contra el Atlético de San Luis en "El Infierno". De momento, los Diablos Rojos ocupan el cuarto lugar de la tabla por debajo de Guadalajara, Cruz Azul y Pachuca.
Cabe destacar que, para fortuna de los aficionados de la Liga MX, ambos partidos de este domingo se transmitirán por televisión abierta.
¿A qué hora y por dónde se podrán ver los últimos partidos de la Jornada 14 del Clausura 2026?
Domingo, 12 de abril
Pumas vs Mazatlán | 12:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de ViX Premium, TUDN y Las Estrellas.
Toluca vs Atlético de San Luis | 19:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de ViX Premium, TUDN y Canal 5.
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