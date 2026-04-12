Horario y canales para ver la Jornada 14 del Clausura 2026

CIUDAD DE MÉXICO, abril 12 (EL UNIVERSAL).- Aún con

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, pese a su reciente, este domingo continuará la fase regular del Clausura 2026 con dos partidos que cerrarán la catorceava fecha del torneo.Al mediodía,en el estadio Olímpico Universitario con la obligación de obtener una victoria que le permita amarrar su pase a la Liguilla del balompié mexicano.Por la noche, el bicampeónjugará contra elen "El Infierno". De momento, los Diablos Rojos ocupan elde la tabla por debajo de Guadalajara, Cruz Azul y Pachuca.Cabe destacar que, para fortuna de los aficionados de lade este domingo seabierta.¿A qué hora y por dónde se podrán ver los últimos partidos de la Jornada 14 del Clausura 2026?Domingo, 12 de abrilvs Mazatlán |(tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de, TUDN y Las Estrellas.vs(tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de, TUDN y