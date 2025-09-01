Horarios y canales de la Semana 1 de la NFL
Los aficionados mexicanos podrán disfrutar con transmisiones en vivo
El futbol americano de la NFL vuelve esta semana con toda la emoción del deporte de las tackleadas y con modificaciones en la oferta televisiva en México.
La primera semana de acción en la NFL tendrá acción de jueves a lunes. Con la excepción del sábado 6 de septiembre, la liga tiene un fin de semana largo para el deleite de sus aficionados.
El kickoff lo protagonizarán los campeones de la última edición del Super Bowl, los Eagles de Filadelfia que recibirán a los Cowboys de Dallas en el Lincoln Financial Field.
Un día más tarde, los Chargers de Los Ángeles enfrentarán a los Chiefs de Kansas City en el primer duelo internacional de la campaña, a celebrarse en Brasil con una transmisión especial a través de YouTube.
Para el domingo, la NFL tendrá su tradicional jornada con tres horarios en donde verá acción el grueso de la liga.
¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO los juegos de la Semana 1 en la NFL?
A continuación, te presentamos todos los detalles de las transmisiones de la Semana 1 de la NFL en México:
Cowboys vs Eagles
Fecha: Jueves 4 de septiembre
Horario: 18:30 horas (centro de México)
Transmisión: ESPN 2, Disney+ Premium y DAZN
Chargers vs Chiefs
Fecha: Viernes 5 de septiembre
Horario: 18:00 horas (centro de México)
Transmisión: YouTube y DAZN
Buccaneers vs Falcons
Fecha: Domingo 7 de septiembre
Horario: 11:00 horas (centro de México)
Transmisión: DAZN
Bengals vs Browns
Fecha: Domingo 7 de septiembre
Horario: 11:00 horas (centro de México)
Transmisión: DAZN
Dolphins vs Colts
Fecha: Domingo 7 de septiembre
Horario: 11:00 horas (centro de México)
Transmisión: Fox Sports 2 y DAZN
Panthers vs Jaguars
Fecha: Domingo 7 de septiembre
Horario: 11:00 horas (centro de México)
Transmisión: DAZN
Raiders vs Patriots
Fecha: Domingo 7 de septiembre
Horario: 11:00 horas (centro de México)
Transmisión: DAZN
Cardinals vs Saints
Fecha: Domingo 7 de septiembre
Horario: 11:00 horas (centro de México)
Transmisión: DAZN
Steelers vs Jets
Fecha: Domingo 7 de septiembre
Horario: 11:00 horas (centro de México)
Transmisión: Fox Sports y DAZN
Giants vs Commanders
Fecha: Domingo 7 de septiembre
Horario: 11:00 horas (centro de México)
Transmisión: DAZN
Titans vs Broncos
Fecha: Domingo 7 de septiembre
Horario: 14:05 horas (centro de México)
Transmisión: Fox Sports 2 y DAZN
49ers vs Seahawks
Fecha: Domingo 7 de septiembre
Horario: 14:05 horas (centro de México)
Transmisión: Canal 5 y DAZN
Lions vs Packers
Fecha: Domingo 7 de septiembre
Horario: 14:25 horas (centro de México)
Transmisión: Fox Sports y DAZN
Texans vs Rams
Fecha: Domingo 7 de septiembre
Horario: 14:25 horas (centro de México)
Transmisión: DAZN
Ravens vs Bills
Fecha: Domingo 7 de septiembre
Horario: 18:20 horas (centro de México)
Transmisión: ESPN, Disney+ Premium y DAZN
Vikings vs Bears
