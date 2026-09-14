Humillan Águilas femenil a Amazonas

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CIUDAD DE MÉXICO.- Clásico o no, América y Tigres nunca decepcionan. Las Águilas aprovecharon el empuje de los más de 20 mil aficionados que acudieron al Estadio Banorte para derrotar (5-2) a Las Amazonas y extender su seguidilla de victorias.

Contundentes. No existe otra palabra para describir lo que fueron las Águilas durante la primera mitad. La intensidad azulcrema asfixió por completo a Las Amazonas, que no lograban encontrar cómo detener el asedio de las locales.

El marcador lo abrió Jana Gutiérrez, al minuto 6. La lateral americanista colocó el balón en el ángulo de la portería felina.

Hasta la media hora, llegó un aviso felino. Sabrina Enciso se encontró el balón en el área americanista, pero su flojo disparo fue tarea fácil para Celeste Espino.

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A las Águilas no les gustó el despertar rival, así que apretaron y anotaron dos goles.

Primero fue el de Xcaret Pineda, quien desde fuera del área impactó el balón. Scarlett Camberos, nominada al Balón de Oro como Mejor Jugadora del Mundo, apareció con el tercer tanto.

Con la holgada ventaja en el marcador, las Águilas lucieron pasivas en los primeros instantes de la segunda parte, donde llegaron dos goles visitantes.

Kgatlana fabricó el primero, con un estupendo contragolpe a velocidad. La sudafricana venció a Espino (49´).