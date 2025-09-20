Ignacio Prado sube al podio

En el marco de las celebraciones por las fiestas patrias en México, se llevó a cabo la 55ª edición de la Clásica Amando “Zacapu” Martínez, una de las competencias más tradicionales del ciclismo nacional, que volvió a consolidarse como punto de encuentro para pedalistas de todo el país y del extranjero.

La justa, única en su tipo por historia e importancia, contó con la participación del equipo continental Canel´s-Java, además de otros conjuntos nacionales e internacionales que disputaron pruebas tanto en la rama femenil como en la varonil, desarrolladas en un circuito de 4.2 kilómetros.

En la categoría estelar varonil, Ignacio Prado, integrante de Canel´s-Java, firmó una destacada actuación al conseguir la segunda posición tras una cerrada definición en el sprint final. El guanajuatense mostró resistencia y estrategia a lo largo de las 40 vueltas del recorrido, donde la lluvia se convirtió en un factor clave en los momentos decisivos de la competencia.

Prado reconoció que la carrera fue distinta a lo habitual: “Al principio el grupo estaba muy controlado y nosotros teníamos menos corredores, por lo que había que elegir bien la estrategia. En el momento que comenzó a llover decidí lanzar el ataque, eso me ayudó a sentirme mejor y enfriar el motor. Al final logré estar en la fuga y aproveché mis condiciones en el sprint para alcanzar el segundo lugar”, declaró el ciclista.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El trabajo en conjunto de Canel´s-Java también permitió a otros integrantes colocarse dentro de los primeros 50 lugares: Sebastián Brenes (12º), Cormac McGeough (23º), José Eduardo Miralrío Jaramillo (47º), además de la participación de Efrén Santos y Eduardo Corte, quienes apoyaron en la estrategia de equipo.

La competencia repartió una bolsa total de 314,500 pesos, con premios especiales a la combatividad, metas volantes y mejor escuadra. El primer lugar obtuvo 65,000 pesos, mientras que los estímulos se extendieron hasta el puesto número 15 con 5,000 pesos.

Con este evento, Zacapu refrenda su lugar como sede histórica del ciclismo en México, rindiendo homenaje al legado de Amando “Zacapu” Martínez, figura emblemática de este deporte en Michoacán, y manteniendo viva una tradición que cada año convoca a lo mejor del pedal nacional.