Inicia el ADSL femenil su pretemporada

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El Atlético de San Luis Femenil comenzó oficialmente su preparación para el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX Femenil al realizar las pruebas médicas y físicas con la totalidad de su plantel, marcando el primer paso de la pretemporada bajo la dirección del cuerpo técnico.

Con las evaluaciones médicas correspondientes, el conjunto potosino dio inicio a los trabajos que servirán para llegar en las mejores condiciones al arranque del próximo certamen, donde buscará ser protagonista y consolidar el proyecto deportivo del club.

Como parte de su preparación, el equipo sostendrá una serie de partidos amistosos durante el mes de julio, los cuales permitirán al cuerpo técnico afinar detalles tácticos, fortalecer el funcionamiento colectivo y evaluar el rendimiento de las jugadoras antes del debut oficial.

El calendario de pretemporada contempla tres compromisos de preparación.

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El primero será el 12 de julio frente a Rayadas de Monterrey, en Nuevo León; posteriormente, el 17 de julio, las potosinas visitarán a Tigres UANL, uno de los equipos más competitivos de la Liga MX Femenil. Finalmente, el 22 de julio, Atlético de San Luis recibirá en casa al Club Tijuana, cerrando así su etapa de encuentros amistosos.

Con el plantel completo y la ilusión renovada, Atlético de San Luis Femenil pone en marcha una nueva pretemporada con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al inicio del Apertura 2026 y competir por un lugar entre los protagonistas del fútbol femenil azteca.