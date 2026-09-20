Intenso empate de Chivas y Águilas

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CIUDAD DE MÉXICO.- Cuando Miguel Borja se elevó dentro del área rojiblanca, el Estadio Banorte quedó en pausa por unos instantes. El acrobático remate parecía arriesgado, pero resultó. La fiebre amarilla volvió a pintar las tribunas del Coloso.

El colombiano, igual que una semana anterior contra Cruz Azul, dio esperanza a su equipo, pero esta vez lo hizo con una anotación de chilena que quedará en la historia de los Clásicos. Águilas y Chivas empataron 2-2 en el Clásico de México.

Con un primer tiempo lleno de pifias azulcremas y aciertos rojiblancos, el Guadalajara se fue al descanso con una ventaja de 2-0. Los de Coapa sufrían un déjà vu de la semana anterior frente a La Máquina, pero la historia tendría un desenlace distinto.

Los 72 mil 900 aficionados que asistieron a Santa Úrsula, en especial los rojiblancos, parecían satisfechos con el espectáculo que ofrecían en la primera mitad. Los goles de Bryan González (32´) y Miguel Vázquez (45+2´) apagaron la fiesta azulcrema en las tribunas.

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Para la segunda mitad, el ingreso de los colombianos Óscar Perea y Miguel Borja le dio otra cara al América que parecía no tener alma. Los gritos desesperados de Guillermo Almada en la zona técnica de a poco dieron resultados, hasta que el impresionante gol del Colibrí al minuto 71 intercambió los papeles.

Tres minutos después, Borja firmó su doblete en una jugada que Henry Martín le sirvió dentro del área sólo para empujar. Raúl Rangel que parecía imbatible esta noche, poco pudo hacer. El dorsal 93 de los emplumados ya suma tres goles en dos partidos. En la recta final, América estuvo más cerca de convertir el gol de la victoria. El español Carlos Álvarez estuvo cerca de ponerse la capa de héroe, pero el muro rojiblanco le arrebató lo que pudo ser su primer tanto como emplumado.

Chivas dejó escapar una oportunidad de oro para vencer al acérrimo rival, en su casa y en el torneo donde celebran 110 años de historia.