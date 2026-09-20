logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

19S: El sismo que cambió a México, pero persisten retos

Fotogalería

19S: El sismo que cambió a México, pero persisten retos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Intenso empate de Chivas y Águilas

Guadalajara dominó el primer tiempo y América se sobrepuso en el segundo lapso

Por El Universal

Septiembre 20, 2026 03:00 a.m.
A
Intenso empate de Chivas y Águilas
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO.- Cuando Miguel Borja se elevó dentro del área rojiblanca, el Estadio Banorte quedó en pausa por unos instantes. El acrobático remate parecía arriesgado, pero resultó. La fiebre amarilla volvió a pintar las tribunas del Coloso.

      El colombiano, igual que una semana anterior contra Cruz Azul, dio esperanza a su equipo, pero esta vez lo hizo con una anotación de chilena que quedará en la historia de los Clásicos. Águilas y Chivas empataron 2-2 en el Clásico de México.

      Con un primer tiempo lleno de pifias azulcremas y aciertos rojiblancos, el Guadalajara se fue al descanso con una ventaja de 2-0. Los de Coapa sufrían un déjà vu de la semana anterior frente a La Máquina, pero la historia tendría un desenlace distinto.

      Los 72 mil 900 aficionados que asistieron a Santa Úrsula, en especial los rojiblancos, parecían satisfechos con el espectáculo que ofrecían en la primera mitad. Los goles de Bryan González (32´) y Miguel Vázquez (45+2´) apagaron la fiesta azulcrema en las tribunas.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Para la segunda mitad, el ingreso de los colombianos Óscar Perea y Miguel Borja le dio otra cara al América que parecía no tener alma. Los gritos desesperados de Guillermo Almada en la zona técnica de a poco dieron resultados, hasta que el impresionante gol del Colibrí al minuto 71 intercambió los papeles.

      Tres minutos después, Borja firmó su doblete en una jugada que Henry Martín le sirvió dentro del área sólo para empujar. Raúl Rangel que parecía imbatible esta noche, poco pudo hacer. El dorsal 93 de los emplumados ya suma tres goles en dos partidos. En la recta final, América estuvo más cerca de convertir el gol de la victoria. El español Carlos Álvarez estuvo cerca de ponerse la capa de héroe, pero el muro rojiblanco le arrebató lo que pudo ser su primer tanto como emplumado.

      Chivas dejó escapar una oportunidad de oro para vencer al acérrimo rival, en su casa y en el torneo donde celebran 110 años de historia. 

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Club musulmanes del Manchester United pide salida de Ratcliffe
        Club musulmanes del Manchester United pide salida de Ratcliffe

        Club musulmanes del Manchester United pide salida de Ratcliffe

        SLP

        AP

        Ratcliffe reafirmó sus opiniones sobre inmigración mientras el equipo atraviesa una mala racha.

        Raúl Jiménez sufre lesión en Wolves y es baja para West Bromwich
        Raúl Jiménez sufre lesión en Wolves y es baja para West Bromwich

        Raúl Jiménez sufre lesión en Wolves y es baja para West Bromwich

        SLP

        El Universal

        El entrenador César Peixoto detalló que la lesión no es grave pero Jiménez no jugará el domingo.

        Con tres de Raphinha, el Barcelona vence a Sevilla
        Con tres de Raphinha, el Barcelona vence a Sevilla

        Con tres de Raphinha, el Barcelona vence a Sevilla

        SLP

        El Universal

        Reaccionó en la segunda mitad para asegurar el triunfo

        Lautaro neutraliza al Roma con doblete
        Lautaro neutraliza al Roma con doblete

        Lautaro neutraliza al Roma con doblete

        SLP

        EFE

        El argentino anotó contra Roma en un partido decisivo de la Serie A