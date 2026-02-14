Inter de Milán gana 3-2 a Juventus con gol de Zielinski en el último minuto

Piotr Zielinski anotó el gol de la victoria en el último minuto y el líder de la Serie A, el Inter de Milán, venció este sábado 3-2 a la Juventus para mantenerse ocho puntos por delante del segundo clasificado, el AC Milan.

La Juventus remontó dos veces y superó una tarjeta roja, pero finalmente claudicó en el minuto 90 cuando Zielinski sacó un disparo raso tras ser habilitado por Yann Bisseck cerca del área penal.

La derrota hizo que la Juve cayera un puesto, hasta el quinto, por detrás de la Roma, que tiene una mejor diferencia de goles y puede subir a la tercera plaza si gana el domingo en casa del vigente campeón, el Napoli.

El lateral izquierdo de la Juventus, Andrea Cambiaso, anotó en ambas porterías en la primera parte. Desvió involuntariamente un centro del brasileño Luis Henrique superando a su portero Michele Di Gregorio en el minuto 17, y luego aprovechó un centro por la banda derecha del centrocampista estadounidense Weston McKennie en el 26.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Las posibilidades de la Juve se vieron mermadas cuando el defensa Pierre Kalulu fue expulsado por doble tarjeta amarilla al final del primer tiempo tras cometer una falta sobre Alessandro Bastoni, quien instantes antes había desperdiciado una oportunidad de oro desde corta distancia.

El Inter recuperó la ventaja en el 76 cuando el delantero Pio Esposito cabeceó con potencia un centro desde la banda izquierda de Federico Dimarco. Manuel Locatelli empató tras otro centro de McKennie en el 83 para asegurar un final tenso.

Zielinski aseguró que el Inter consiguiera su sexta victoria consecutiva en total.

Como pierde terreno en la lucha por Liga de Campeones

Las esperanzas del Como de asegurar la clasificación a la Liga de Campeones recibieron un golpe por parte de la Fiorentina en la Serie A.

Nicolo Fagioli y Moise Kean anotaron en la victoria 2-1 de la Fiorentina en el estadio Guiseppe Sinigaglia del Como.

Más tarde el sábado, el líder Inter de Milán recibe al cuarto clasificado Juventus. Una victoria movería al Inter ocho puntos por delante del AC Milan, habiendo jugado un partido más que su rival de la ciudad.

El día empeoró para el Como cuando el rival en la lucha por la Liga de Campeones Atalanta ganó 2-0 en Lazio para colocarse un punto por encima en el sexto lugar, gracias a un penalti del mediocampista Ederson en el minuto 41 y un tanto en la segunda mitad del polaco Nicola Zalewski.

Fagioli adelantó a los visitantes en el minuto 26 desde corta distancia, después de que su primer intento fuera bloqueado. Kean marcó desde el punto de penalti a los nueve minutos de la segunda mitad.

El Como generó varias ocasiones mientras intentaba volver al partido, y la presión se hizo sentir cuando Fabiano Parisi envió el balón a su propia portería en el 77. Pero no pudo encontrar el empate y terminó el encuentro con 10 hombres cuando Álvaro Morata fue expulsado en el 89.

Jornada destacada en la Serie A: goles y resultados clave

El viernes, Luka Modric anotó el gol de la victoria en los últimos minutos para el AC Milan al vencer a Pisa 2-1.