Cristiano Ronaldo anota su gol número 926
Está cada vez más cerca de su meta de mil anotaciones
Después de tres partidos ausente por una huelga contra el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita y el manejo de inversión en Al Nassr, el astro portugués Cristiano Ronaldo volvió a las canchas y lo hizo de la forma en la que mejor le sale: con goles.
En el partido correspondiente a la jornada 22 contra Al-Fateh, Ronaldo hizo a un lado su molestia por lo que él considera una falta de inversión en el equipo y supuestos retrasos en el pago de los salarios de los empleados del club.
Por su huelga, Ronaldo se perdió dos juegos de liga y los octavos de final de la AFC Champions League, sin embargo, volvió con la misma determinación de siempre.
Al minuto 18, Cristiano recibió un centro por el costado izquierdo y dentro del área, solamente estiró su pierna y de primera intención, colocó el pie de forma que el balón ingrese en el ángulo inferior izquierdo del portero rival.
Así, el excapitán y multicampeón con el Real Madrid alcanzó la cifra de 926 goles oficiales, cada vez más cerca de su meta de mil anotaciones.
Mientras tanto, su gol ayudó a la posterior victoria por 2-0 que deja al Al Nassr en segundo lugar, tan solo un punto por debajo del Al Hilal.
TE PUEDE INTERESAR
no te pierdas estas noticias
Cristiano Ronaldo anota su gol número 926
El Universal
Está cada vez más cerca de su meta de mil anotaciones
Liga MX | Horarios y canales de los partidos de sábado
El Universal
Destaca en clásico nacional Chivas vs América