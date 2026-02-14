logo pulso
Cristiano Ronaldo anota su gol número 926

Está cada vez más cerca de su meta de mil anotaciones

Por El Universal

Febrero 14, 2026 01:10 p.m.
A
Cristiano Ronaldo anota su gol número 926

Después de tres partidos ausente por una huelga contra el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita y el manejo de inversión en Al Nassr, el astro portugués Cristiano Ronaldo volvió a las canchas y lo hizo de la forma en la que mejor le sale: con goles.
En el partido correspondiente a la jornada 22 contra Al-Fateh, Ronaldo hizo a un lado su molestia por lo que él considera una falta de inversión en el equipo y supuestos retrasos en el pago de los salarios de los empleados del club.
Por su huelga, Ronaldo se perdió dos juegos de liga y los octavos de final de la AFC Champions League, sin embargo, volvió con la misma determinación de siempre.
Al minuto 18, Cristiano recibió un centro por el costado izquierdo y dentro del área, solamente estiró su pierna y de primera intención, colocó el pie de forma que el balón ingrese en el ángulo inferior izquierdo del portero rival.
Así, el excapitán y multicampeón con el Real Madrid alcanzó la cifra de 926 goles oficiales, cada vez más cerca de su meta de mil anotaciones.
Mientras tanto, su gol ayudó a la posterior victoria por 2-0 que deja al Al Nassr en segundo lugar, tan solo un punto por debajo del Al Hilal.

