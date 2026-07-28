Inter Miami vs Cruz Azul por el Campeones Cup

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CIUDAD DE MÉXICO.- El Cruz Azul derrotó (1-3) al Toluca en el Dignity Health Sports Park de Los Ángeles y conquistó el Campeón de Campeones de la Liga MX.

Con un doblete de José Paradela y una anotación de Carlos Rodríguez, La Máquina de Joel Huiqui venció a los Diablos Rojos de Antonio Mohamed.

A pesar de que Alexis Vega descontó para el equipo escarlata, los de La Noria fueron mejores y merecidamente se quedaron con el trofeo.

Al haber ganado este campeonato, la escuadra celeste clasificó al Campeones Cup 2026, donde se enfrentará al Inter Miami.

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Este certamen lo disputan el ganador de la temporada anterior de la Major League Soccer (MLS) y el vencedor del Campeón de Campeones del futbol mexicano.

Las Garzas levantaron su primer trofeo de la MLS, en la campaña 2025, por lo que ahora tendrán la posibilidad de participar por otro.

El equipo encabezado por Lionel Messi se enfrentará al Cruz Azul en el NU Stadium.

El duelo se llevará a cabo el Miércoles 16 de septiembre en un horario por definir